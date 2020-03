Leállítja előadásait a Cirque du Soleil a vírus miatt

A Cirque du Soleil sok népszerű előadást csinál többek között Las Vegasban, most azonban itt, illetve a világ többi pontján is ideiglenesen leállnak a koronavírus miatt, írja az abc news.

A világ legnagyobb kortárs cirkusza vasárnap jelentette be, hogy betartják a közegészségügyi javaslatot, miszerint érdemes korlátozni a társadalmi interakciókat: ezért ők is felfüggesztik előadásaikat. Ez egyébként elég sok ország programját érinti, a jövőben léptek volna fel Austinban, Chicagóban, Houstonban, New Orleansban, Bostonban, de Spanyolországban, Münchenben vagy Tel-Avivban is.