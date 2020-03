A Metropolitan Opera törölte az évadát, 60 millió dollárt bukhatnak

Amerika legnagyobb előadóművészeti intézménye, a New York-i Metropolitan Opera csütörtökön bejelentette, hogy törli az egész évadát a koronavírus járvány miatt, és sürgősen pénzgyűjtésbe kezd, mert ennek következtében elképzelhető, hogy akár 60 millió dolláros, átszámítva hozzávetőlegesen 19 milliárd forintos hiánnyal kell majd szembenéznie, írja a New York Times.

A Metropolitan Opera zenekara, kórusa és a műszaki személyzete március után már nem is kap fizetést, de az egészségügyi juttatásaik megmaradnak.

Peter Gelb, a Met főigazgatója elmondta, hogy a menedzsment próbál mindent megtenni, ami ebben a szörnyű helyzetben és történetesen amellett lehetséges, hogy horribilis kiesése lesz a háznak, ő 50 és 60 millió dollár közötti összegre taksálja a majdani hiányt. A Metropolitan művészeit képviselő szakszervezet vezető tisztségviselője, Leonard Egert azt mondta:

Beláttuk, hogy példátlan időket élünk. Nagyra értékeljük, hogy a teljes munkaidőben dolgozó munkatársaink egészségbiztosítását továbbra is teljes egészében állja a Met, de lelkileg és anyagilag is elkeserítő helyzetben vannak a művészeink. Mindent egybevetve csalódottak és szomorúak vagyunk, de mindent megértünk.

Egyébként az átmeneti időszakra a menedzsment fizetését is jelentősen megvágják, a senior vezetők fizetése 25-50%-kal, a junioroké 10%-kal fog csökkenni.

A Met múlt héten még csak azt jelentette be, hogy március 31-ig tartja zárva a kapuit, azonban miután a CDC nevű amerikai egészségügyi hivatal hétfőn azt fogalmazta meg ajánlásában, hogy az emberek még legalább 8 héten át kerüljék az 50 főnél nagyobb összejöveteleket, egyértelmű lett, hogy be kell zárni.

Bár a közönség a Lincoln Centernél lévő épületbe a tavaszi évadban már nem látogathat el, de nem marad Metropolitan-előadások nélkül.

A Met március 13-án jelentette be, hogy az előadásiról készült Live in HD című sorozatának darabjaiból minden nap egyet-egyet a honlapján keresztül fog streamelni.

A Nightly Met Opera Streams című sorozatban pénteken Donizettitől Az ezred lánya, szombaton Anna Netrebko főszereplésével a Lammermoori Lucia, vasárnap pedig Csajkovszkij Anyeginje lesz látható Renée Fleminggel és Ramón Vargas-szal. Március 23-tól pedig egy Wagner-héttel folytatódik a széria, ami hétfőn a Trisztán és Izoldával nyit majd. Az eddig kihirdetett program itt található.

Minden előadás a Met honlapján lesz elérhető, és egy kis játékkal, mint a színházi előadások általában, esti időpontban fognak kezdődni. Mindegyiket keleti parti idő szerint este fél nyolckor, magyar idő szerint éjjel fél kettőkor rakják fel a honlapra, de az időeltolódás miatt nem marad le róla, aki Magyarországon szeretné megnézni őket, mert minden előadás 20 órán keresztül elérhető lesz a Metropolitan honlapján a Met Opera on Demand linken, de a Met Opera on Demand applikáción keresztül is lehet majd nézni a felvételeket.

