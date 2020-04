Drámai helyzetben a könyvszakma a járvány miatt

Egy újabb iparág lehetetlenült el a koronavírus-járvány miatt: a hazai könyvesboltok már márciusban 65-70 százalékos forgalomkiesést szenvedtek el, ami miatt a teljes magyar könyvszakma drámai helyzetbe került, mondta el az InfoRádiónak Kocsis András Sándor, a Kossuth Könyvkiadó igazgatója.

Mivel a könyvesboltok várhatóan egész áprilisban zárva tartanak majd, csak az online értékesítésben bízhatnak, de abban is csak addig, ameddig lesz, aki vállalja a kiszállítást. Kocsis szerint a teljes forgalomnak még csúcsidőszakban is csak 30-35-38 százalékát adják az online rendelések, vagyis minimum 60-65 százalékos forgalomvesztés következik be a bolti értékesítésben.

Már látjuk, hogy márciusban - mert az online egy nagyon picit most megerősödött - 65-70 százalékos volt a forgalomkiesés

– mondta Kocsis András Sándor, aki szerint most minden kiadónak és terjesztőnek el kell gondolkodnia azon, hogyan fogja túlélni ezt az időszakot.

Mint mondja, a kiadók most online csatornákkal, és árkedvezményekkel próbálnak túlélni, de úgy véli, állami segítségre is szükségük lenne. "Nagyon remélem, hogy az április 6-án várható kormányintézkedések tartalmazni fogják a bérekkel kapcsolatosakat is" – mondta Kocsis.

Ha és amennyiben igaz az, amit a miniszterelnök úr mond, hogy minden erővel arra kell törekedni, hogy egy működőképes gazdaság az létezzen, akkor elkerülhetetlen lesz a bérek megtámogatása 50-60-70-80 százalékig

– tette hozzá.

Kocsis András Sándor szerint az iparág helyzetét nehezíti az is, hogy rengeteg illegális tartalom van fent a neten, állítása szerint az elmúlt hetekben "drámai módon megszaporodtak" azok az oldalak, amelyek jogszerűtlenül osztanak meg e-könyveket és hangos könyveket az internetezőkkel.

Az igazgató elmondta: a kiadó honlapjáról elérhető Multimédiapláza kizárólag jogtiszta tartalmakat kínál, 30-40 százalékos engedménnyel próbálják segíteni az otthon tanulókat, és a több mint ezer letölthető kiadványból 250 ingyen beszerezhető. Az ingyenes kiadványok között a kötelező olvasmányok mellett többek között Dragomán György, Kollár-Klemencz László, Gárdos Péter és Kondor Vilmos könyvei is elérhetőek.

Soha nem látott fejlesztések, vagy hatalomátvétel?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!