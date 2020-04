Otthon ülő előadóművészeket segítenek Demeter Szilárdék

A hangoskönyv-pályázatról Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója azt mondta: a kollégákkal mintegy 100 kortárs irodalmi remekművet választottak ki, amelyeknek otthoni felolvasására művészeket, elsősorban színészeket várnak. Hozzátette, hogy előnyt élveznek azok a pályázók, akik gyesen, gyeden vannak és legkevesebb 2 gyermeket nevelnek. Az utómunkák elvégzése után az intézmény a hangoskönyveket ingyenesen közzéteszi.

Noha a Petőfi Irodalmi Múzeumnak nem profilja, a nyílt pályázat zenészeket is megszólít, és azt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kulturális államtitkárságával közösen finanszírozzák, az A38 Hajó, valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) partnerségével. A játszási lehetőségek hiánya miatt a bevételtől eleső előadóművészektől otthon, vagy az A38 Hajón kialakított stúdióban felvett, élőben születő új produkciókat várnak – fogalmazott, hozzáfűzve: az anyagokat médiatartalomként fizetik ki, így segítve a művészeket.

A magyar költészet napján, április 11-én élesedik az Előretolt Helyőrség irodalmi kulturális mellékletnek a gyűjtőportálja – közölte a főigazgató, hozzátéve: jelentősebb honoráriumkeretet csoportosított át a Petőfi Irodalmi Ügynökségbe, hogy gyorsan kifizethessék a közléseket. A nyílt pályázaton bármennyi művel részt lehet venni, a nyertes pályamunkákat napi frissítéssel teszik közzé, minden közlésért 25 ezer forintot fizetnek.

Demeter Szilárd emlékeztetett arra is, hogy virtuális kiállításokat nyitottak, a távoktatást is segítő digitális tartalmakat tettek közzé, az olvasás népszerűsítésére a Digitális Irodalmi Akadémián (DIA) is közzétesznek olyan új irodalmi műveket, amelyek eddig online nem voltak elérhetők.