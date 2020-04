Meghalt Brian Dennehy, az első Rambo-film seriffje

Szerdán, nyolcvanegy évesen elhunyt Brian Dennehy, amerikai színész - írta NBC.

Dennehy , akit legtöbben talán az első Rambo-film seriffjeként ismerhettek, régi motoros volt Hollywoodban, ahol sorozat és filmszerepeket is kapott, de a Broadwayen is voltak sikerei. Szerepelt a Dallasban, a Kojak-ben, az áttörést viszont a Rambo első része hozta el neki.

Egészen 2019-ig aktívan dolgozott, legutóbb a Feketelista című sorozatban szerepelt utoljára. Halálának hírét lánya, Elizabeth Dennehy jelentette be, aki azt is leszögezte, hogy édesapja nem koronavírus következtében hunyt el.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3