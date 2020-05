Nemcsak az éttermek, a strandok és az állatkertek, hanem a szabadtéri múzeumok is újra fogadnak látogatókat vidéken, mióta a kormány május 4-én enyhítette a kijárási korlátozásokat. A hagyományos múzeumok továbbra is zárva tartanak, mivel zárt terekbe egyelőre nem engedhetnek be látogatókat, de legalább a szabadtéri látnivalók közül egyre több nyitva van – ami a belföldi turizmus beindítása szempontjából is lényeges. Az ország legjelentősebb szabadtéri múzeuma, a szentendrei skanzen viszont Pest megyében van, oda ne induljanak útnak, és mivel egyelőre eltérő tempóban történik az éledezés, érdemes minden intézmény saját honlapján tájékozódni.

A Magyar Nemzeti Múzeum három vidéki kiállítóhelye nyit újra május 15-én:

Vértesszőlősön a régészeti lelőhely, ahol a 400 ezer évvel ezelőtt élt korai, heidelbergi típusú ember maradványait és élőhelyét mutatják be. Egyéni látogatók szabadon bemehetnek, a járványhelyzet miatt csoportokat (10 fő fölött, nem egy háztartásban élők) csak több, maximum 10 fős egységekben fogadnak.

a római villagazdaság romjait bemutató régészeti park, a Balaton környékének egyik népszerű esőnapos látnivalója. A mozaikokat és falfestményeket bemutató központi villaépület 2020-ban egész évben zárva marad a tetőzeten zajló munkálatok miatt, a többi épület ezért a felújítás ideje alatt csökkentett jegyárak mellett tekinthető meg. A járványhelyzet miatt csoportokat itt is csak szakaszosan fogadnak. A balassagyarmati Palóc Ház egy jellegzetes palóc portát mutat be a 18-19. század fordulójáról, egyszerre legfeljebb 10 látogatót engednek be.

Skanzenek:

A Sóstói Múzeumfalu Nyíregyháza mellett már május 8-án megnyitott, sőt kóstolókat, kézműves programokat, népi játék-bemutatókat is tartanak. A rendkívüli helyzet miatt csökkentett jegyárakkal, sőt sétálóbérlet váltásával akár többször is be lehet menni.

május 7-én nyitott ki, néhány biztonsági előírás betartása mellett. Továbbra is zárva tart viszont a Göcseji Falumúzeum, a Vasi Skanzen és a Szennai Skanzen.

Egyéb szabadtéri múzeumok:

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark május 19-én nyit ki újra. Mivel itt sokféle látnivaló van, a nyitva tartás is elég összetett, a Feszty-körkép, a látogatóközpont és a Rotunda egyelőre nem lesz látogatható, a skanzen, a gyógynövénykert és a nomád park viszont igen, a büfé, a kávézó és a boltok is működni fognak. Pünkösdi rendezvényeket idén nem tartanak, a belépőjegy egységesen 1400 Ft lesz.

Arborétumok:

Az arborétumoknál még könnyebben betarthatók az elővigyázatossági szabályok, gyakorlatilag csak a pénztár előtti sorállásnál kell arra figyelni, hogy ne alakuljon ki tömeg, és a védőtávolságokat betartsák a látogatók. Nyitva van május 6. óta az Alcsúti Arborétum, rövidített nyitva tartással a Zirci Ciszterci Arborétum, a Szarvasi Arborétum, május 13-án nyitott újra az Agostyáni Arborétum, zárva tart viszont egész májusban a Jeli Arborétum Szombathelyen és természetesen a Pest megyei arborétumok is, így többek közt a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Pannonhalmán egyelőre kizárólag az arborétum és a gyógynövénykert látogatható, a kiállítóhelyek és bazilika zárva vannak.

(Borítókép: A nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu 2020. február 14-én. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)