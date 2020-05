Egy anonim csoport buktatta le Stéphane Bourgoin francia írót, akinek könyveit milliószámra adták el. A sorozatgyilkosok-szakértőről kiderült, hogy a legtöbb története, valamint az FBI kiképzésen való részvétele is kamu volt.

Az író több mint 40 könyvet jegyez, amiket milliószámra vettek Franciaországban, valamint tévéknél több dokumentum sorozata is volt sorozatgyilkosokról. Állítása szerint több mint 70 sorozatgyilkossal interjúzott, az FBI virginiai központjában részt vett kiképzésen, és feleségével is egy sorozatgyilkos végzett 1976-ban, aki két évvel később egy tucatnyi gyilkosságot ismert be két évvel az eset után.

Januárban a 4Éve Oiel Corporation csoport azzal vádolta meg a férfit, hogy hazudott a múltjáról. A férfi azóta bevallotta, hogy a felesége valójában soha nem létezett, ahogy azt is ő találta ki, hogy az FBI képezte ki, valamint Charles Mansonnal sem interjúzott, és egy töredéke valós azoknak az interjúknak, amiket készített, a legtöbb történetet ő találta ki.

A férfi a Le Parisiennek adott interjút a botrány kirobbanása után, amiben egy mitománnak, azaz kényszeres hazudozónak nevezte magát. Az interjúban bevallotta hazugságait.

A fiktív feleség alakját egy Susan Bickrest nevű nőről mintázta, akit egy floridai bárban ismert meg. Pár alkalommal találkoztak, de viszony közöttük nem alakult ki, feleségül pláne nem vette. A nő 24 éves volt, amikor egy sorozatgyilkos, Gerald Stano megölte, aki később 41 nő megölését vallotta be.

Bourgeon a Le Figaronak is adott interjút, ebben pedig arról beszélt, hogy azt érezte, hogy nem kap elég szeretetet, és azért kezdett el hazudni és túlozni.

(the Guardian)