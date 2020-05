Havi ezer euróért pályázhatnak az osztrák szabadúszó művészek

Werner Kogler alkancellár és kulturális ügyekért felelős miniszter, Gernot Blümel pénzügyminiszter és Andrea Mayer kulturális államtitkár csütörtöki bejelentése alapján júliustól havonta ezer eurót, vagyis durván 350 ezer forintot kaphatnak majd a szabadúszó osztrák művészek egy speciális segélyalapból, emellett pedig egy egyösszegű, legfeljebb 6000 eurós, vagyis nagyjából kétmillió forintos támogatásra is pályázhatnak – írja az MTI.

Andrea Mayer a támogatásról elmondta, hogy összesen 90 millió euró, vagyis 31,4 milliárd forint áll rendelkezésre, és 15 ezer szabadúszó művész jogosult a pályázásra. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a támogatások kifizetése "gyorsan és bürokráciamentesen" történik majd, a kérelmek elbírálásakor pedig figyelembe veszik, hogy a szükséghelyzetbe került művészek a lehető leggyorsabban hozzájussanak a pénzhez.

A kulturális államtitkár hozzátette, hogy a nagyobb intézmények támogatására is kidolgoznak egy csomagot. A pénzügyminiszter kiemelte, hogy a koronavírus-járvány okozta válság eltérően érinti a különböző ágazatokat, ezért csak fokozatosan tudják meghozni az őket segítő intézkedéseket. Blümel példaként említette, hogy más-más szükségletei vannak az ünnepi játékok helyszínéül szolgáló színházaknak és a divatüzleteknek, mint ahogy egy szabadúszó művésznek és egy asztalosnak is. A miniszter arról is beszélt, hogy a művészek társadalombiztosítási és segélyalapja ötmillió eurót, vagyis 1,7 milliárd forintot kapott, míg a filmipart 25 millió euróval, vagyis 8,7 milliárd forinttal támogatja a kormány. Mint mondta,

Ausztriában a világon elsőként teszik lehetővé a filmgyártás újraindulását a válság után.

Werner Kogler alkancellár és kulturális miniszter úgy vélekedett, hogy a művészeti élet újraélénkítése hosszabb ideig fog tartani. A politikus szerint a kultúra sokoldalú kincs, és az alkotók megszenvedték az elmúlt hónapokat. Magyarországon az Emberi Erőforrások Minisztériuma még május elején közleményben jelezte, hogy egymilliárd forintot csoportosítottak át független művészek megsegítésére: a pénzt Köszönjük Magyarország néven, pályázat útján osztják szét a bevétel nélkül maradt előadóknak.