Egy pornósztár véletlenül megölt egy divatfotóst egy pszichedelikus rituálé közben

Emberölés vádjával letartóztatták Ignacio Jordà Gonzálezt, azaz a Nacho Vidal művésznevű spanyol pornósztárt, mert egy pszichedelikus rituáléja, amelyen egy béka mérgét inhalálták, egy ember halálához vezetett - írja az AFP hírügynökség.

Az eset még 2019 júliusában történt, Nacho Vidalt múlt héten állították elő Valenciában, tizenegy hónapos nyomozás után. Az áldozat Jose Luis Abad divatfotós volt.

A rendőrség közleményében ismertette, az áldozat egy olyan "misztikus rituálé" miatt halt meg, amely során a coloradói folyami varangy (Bufo Alvarius) mérgét inhalálták az egybegyűltek. A mexikói Sonora-sivatagban őshonos, az USA déli államaiban is megtalálható, ritka békafaj mérge egy kifejezetten erős, természetes pszichedelikus szert, az 5-MeO-DMT néven ismert anyagot tartalmazza; ha az ember beírja a Google-be a békafaj nevét, a lexikonszócikk után a második találat rögtön a "Kezdők útmutatója a Bufo Alvarius inhalálásához".

A béka mérgének hatását az ayahuascáéhoz, egy szintén hallucinogén, az Amazonas vidékén használt anyagéhoz hasonlítják.

A rendőrség Vidalon kívül letartóztatta a pornósztár egy rokonát és egy alkalmazottját is, a vád pedig az emberölésen kívül "közegészségügy elleni bűncselekmény" is. A nyomozók azt is közölték: hasonló szertartásokat rendszeresen szerveznek arra hivatkozva, hogy jó hatásuk van az egészségre, noha az állítólag ártalmatlan, "ősi rituálénak" a rendőrség szerint "komoly egészségügyi kockázata" van, és ez különösen veszélyes a "könnyen befolyásolható, sérülékeny emberekre, akik alternatív gyógymódokat keresnek függőségeikre vagy betegségeikre".

Vidalnak, aki a valenciai hétvégi házában tartotta a rituálét, nem ez az egyetlen vonzódása dolgok inhalálásához: Twitter-oldalán gyakran hirdeti élethű, 25 centiméteres péniszt formázó, feketében, fehérben és cseresznyeszínben elérhető aromagyertyáit.

