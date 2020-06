Ingyenessé tett egy csomó, feketék által készített képregényt a Marvel

Júniusban ingyenesen elérhetővé teszi a Marvel a fekete alkotói által készített képregényeket. Az akció egy hónapig tart, és a Marvel Unlimited felületén lehet majd elérni a választékot, ami gyakorlatilag olyan, mint a Netflix, csak digitális képregényekkel. A képregények olvasásához semmilyen adatot nem kell megadni a felhasználóknak.

Az ingyenes képregények listája itt található, és akad köztük bőven érdekesség. Ilyen a Black Panther and the Crew című képregény, amelyet a The Atlantic munkatársa, a több bestsellert is író Ta-Nehisi Coates készített. A képregényben minden főhős fekete. De ezenkívül több más Fekete Párduc-képregény is elérhető lesz, amelyeket szintén Coates írt.

Ezenkívül a Netflix-sorozatokból is ismert Powerman és Iron Fist is ingyenesen lesz elérhető, ahogy az Agents of Shield sorozatból ismert Deathlok 1991-es szólóképregénye is. A sort folytatja az Ironheart, amelyben egy fiatal afroamerikai lány lesz az új Vasember, illetve Sólyom, Amerika Kapitány fekete társa, de akad még a listán Amerika Kapitány és a Fantasztikus négyes is.