Elhalasztották a jövő évi Oscar-díj-átadót

Hivatalosan is április 25-én tartják meg a 2021-es Oscar-díj átadót a koronavírus-járvány miatt. A Filmművészeti- és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) hétfőn jelentette be a végleges dátumot, ami az eredetileg tervezett február 28-a helyett lesz, és ezzel a 93. Oscar-díj-átadó hivatalosan is a legkésőbbre csúsztatott lesz a gálák történetében.

Az Akadémia azt is bejelentette, hogy a Governors Awards gálát (Kormányzók bálja) is elhalasztják az eredeti, őszi időpontról, ennek egyelőre nincs későbbi dátuma.

A szervezet nemrég meghosszabbította a nevezendő filmek megjelenési dátumára vonatkozó szabályokat is, eszerint a jövő évi díjátadóra olyan filmeket nevezhetnek az alkotók, amik 2020. január 1. és 2021 február 28. között jelentek meg. A különleges kategóriákban (animációs rövidfilm, élőszereplős rövidfilm, dokumentumfilm, nemzetközi játékfilm) a megjelenés határideje 2020. december 1. Az általános kategóriákra a nevezést 2021. január 15-ig lehet benyújtani.

Ez a negyedik alkalom, hogy elhalasztják az Oscart. Erre először 1938-ban volt példa a súlyos Los Angeles-i áradások miatt, utána 1968-ban Dr. Martin Luter King meggyilkolása miatt. Utoljára 1981-ben, a Ronald Reagan elnök elleni merénylet után vártak a díjátadó megtartásával.

A 2020/2021-es Oscar-szezon dátumai most így fognak kinézni:

Előzetes szavazás: 2021. február 1. - 2021. február 5.

A jelöltek bejelentése: február 9.

Szavazás a jelöltekről: 2021. március 5. - 2021. március 10.

Az Oscar-jelölések bejelentése: 2021. március 15.

A jelöltek ünnepi ebédje: 2021. április 15.

Végleges szavazás: 2021. április 15. - 2021. április 20.

Oscar-díj-átadó: 2021. április 25.

A dátumok közé be fog csúszni az Akadémia Filmmúzeumának nyilvános megnyitója is, ami 2020. december 14. helyett 2021. április 30-án lesz.

(Variety)

(Borítókép: A 92. Oscar-díj-átadó 2020. február 9-én, Hollywoodban. Fotó: Richard Harbaugh / Getty Images)