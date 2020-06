Túszdrámába illő képek jelentek meg az ellopott Van Gogh-festményről

Arthur Brand, holland művészeti nyomozó a saját bevallása szerint két, túszdrámák stílusára hajazó fotót kapott azokról a Van Gogh-festményekről, amiket a koronavírus-járvány alatti kijárási tilalom idején loptak el a Singer Laren-múzeumból március 30-án.

Az 1884-ben készült Tavaszi kert című festmény értékét 6 millió euróra becsülik.

Brand - akit az AFP szerint úgy is szoktak hívni, mint a szépművészet Indiana Jones-sza - állítása szerint pár napja kapta egy olyan forrástól a képeket, amit nem akart megnevezni.

Az egyik fotón a festmény a New York Times napilap május 30-i száma, és a Meesterdief (Mestertolvaj) című 2018-as könyv között látható. Az utóbbi arról az Octave 'Okkie' Durham nevű holland betörőről készül, aki többek között a Van Gogh-múzeumba is betört. A másik fotó egy közelkép a festmény hátulján található provenanciáról, ami Brand szerint egészen biztossá teszi, hogy ez az igazi műalkotás.

A nyomozó szerint három hónapja dolgozik az ügyön, és ez az első bizonyíték, hogy a festmény még mindig létezik. Azt is hozzátette, hogy ezek a fotók a maffia köreiben terjednek. Az egyik képen látható egy új karcolás is, Brand szerint a sérülés a rablás idején keletkezhetett. A nyomozó szerint az lehet egy lehetséges magyarázat a fotók létezésére, hogy a tolvajok most keresik a vevőt a feketepiacon.

(Yahoo/AFP)