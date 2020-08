Kiosztották az idei Kossuth- és Széchenyi-díjakat

A koronavírus-járvány miatt most adták át a március 15-e alkalmából odaítélt Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend Középkeresztjét. A köztársasági elnök, Áder János arról beszélt szerdán az Országházban, hogy az idén kialakult „különös fordulat” miatt erre kivételesen nem márciusban, hanem „a következő nemzeti ünnep küszöbén” kerül sor. Az elismeréseket Áder János és Kövér László házelnök adták át, írja az MTI.

Kossuth-díjat kapott idén

Ács Margit József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja

Berczelly István Liszt Ferenc-díjas operaénekes

Dörner György színész, az Újszínház ügyvezető igazgatója

Erdélyi Tibor Erkel Ferenc-díjas táncművész, koreográfus

Halmy Miklós Munkácsy Mihály-díjas festő, szobrász, grafikus

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója

Kepenyes Pál ötvös, szobrász

Kodolányi Gyula József Attila-díjas költő

Kolonits Klára Liszt Ferenc-díjas operaénekes

Ladányi Andrea Liszt Ferenc- és Harangozó Gyula-díjas balettművész

Lovas Ilona Ferenczy Noémi-díjas képző- és textilművész

Sárközi Mátyás József Attila-díjas író

Skardelli György Ybl Miklós-díjas építész

Solymosi Zoltán Harangozó Gyula-díjas táncművész

Sunyovszky Sylvia Jászai Mari-díjas színész

Szombathy Gyula Jászai Mari-díjas színész

Várjon Dénes Liszt Ferenc-díjas zongorista

és a Kaláka együttes tagjai

Széchenyi-díjat kapott idén

Berlász Melinda Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész

Bitter István Batthyány-Strattmann László-díjas pszichiáter, az MTA doktora

Borhy László Rezső régész

Buday László orvos-biokémikus

Csiba László Mihály Batthyány-Strattmann László-díjas neurológus

Iglói Ferenc, a fizikai tudomány doktora

Kiss Gy. Csaba József Attila-díjas irodalomtörténész

Pálfy Péter Pál matematikus

Simonyi Sándor gépészmérnök

Szőnyi Tamás matematikus

valamint Horváth Sándor és Pataky Rita építészmérnökök

Egy nappal korábban, augusztus 18-án az Emmi is kiosztotta díjait, például a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, Magyarország Érdemes Művészének címét és a Magyarország Kiváló Művésze díjat is. Ezen a díjátadón kaptak Máté Péter-díjat többek között az Ismerős Arcok nevű együttes tagjai is.