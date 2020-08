A világ első virtuális múzeuma szeptemberben nyílik meg

Szeptemberben nyílik meg a világ első, teljesen virtuális múzeuma, amely ingyenesen látogatható mindenkinek. A Virtuális Online Múzeum (VOMA) a világ legjelentősebb múzeumaiból, köztük a párizsi Orsay Múzeum és a New York-i Metropolitan Múzeum gyűjteményéből is válogat, de szerepelnek benne olyan alkotások is, amelyek csak online tekinthetők meg.

A projekt atyja, Stuart Semple 39 éves brit festő szerint a művészet értelme, hogy megossza és közvetítse az eszméket, de most sokan vannak, akik nem tudnak elutazni egy múzeumba. A virtuális múzeumban azonban számukra is elérhetővé válnak a műalkotások.

A pandémia miatt idén világszerte szinte minden múzeum hónapokra bezárt. Sok intézmény pár órára már kinyitja kapuit és korlátozott látogatószámmal újra működik, de vannak olyan múzeumok is, amelyek talán sohasem nyithatnak ki ismét, különösen a fejlődő országokban.

A VOMA látogatása ingyenes lesz létrehozóinak szándéka szerint. A múzeumnak egy digitális épületet is létrehoztak, amelyben szabadon vándorolhatnak a látogatók, és nagyfelbontású 3D-s formátumban nézhetik meg közelről is az alkotásokat. Közben kommentárjukat is leírhatják, ismertetéseket olvashatnak és barátaikkal cseveghetnek a platformon.

A múzeum a valóságos világhoz is kapcsolódik, mivel a külső időjárás vagy a napszak befolyásolja a belső világítást. A látogatók így egy hideg esős reggelen vagy csillagfényes nyári éjszakán is betérhetnek a páratlan gyűjteménybe.