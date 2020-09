Németországban állít ki a budapesti Ludwig Múzeum

A képek dialektikája címmel mutat be válogatást állandó gyűjteményéből keddtől a berlini Collegium Hungaricumban a budapesti Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, amely a közelmúltban Triesztben is kiállított. Berlinben több mint két hónapon keresztül lesz látható az a kiállítás, amely a művészi identitásokat és pozíciókat veszi górcső alá Magyarországon az 1970-es évektől az ezredfordulóig terjedő időszakban, a szocializmus végének művészeti szcénáját, valamint a vasfüggöny lebontásának hatásait kutatva – közölte az MTI-vel hétfőn a Ludwig Múzeum.

A kiállítás a múzeum állandó gyűjteményéből válogatva villant fel pillanatképeket e három évtized magyarországi művészeti közegének legfontosabb vonulataiból, arra keresve a választ, hogy az államszocializmus, valamint az európaiság és kelet-európaiság hármas koordinátarendszerében hogyan formálódott a művészi identitás mint kulturális produktum. A Petró Zsuzsanna által rendezett tárlat csaknem harminc alkotó, mások mellett Hajas Tibor, Lakner László, Nagy Kriszta, Pinczehelyi Sándor, Tolvaly Ernő, Tót Endre és Ujj Zsuzsi munkáit vonultatja fel.

Nemrég Olaszországban is bemutatkozott

A Ludwig Múzeum nemrég Olaszországban is bemutatkozott: a szeptember 6-án zárt Both Ways (Mindkét út) című kiállítás a Triesztben megrendezett EuroScience Open Forum (ESOF2020) alkalmából megvalósuló Science in the City fesztivál részeként jött létre. A projekt 2019 márciusában indult a Central European Initiative (CEI) és a Trieste International Foundation for Progress and Freedom of Sciences (FIT) közreműködésével szerb, román, horvát olasz és magyar partnerek bevonásával.

A magyar részről Bálványos Anna és Fabényi Julia által rendezett tárlaton a Ludwig Múzeum Lepsényi Imre, Révész L. László, KristofLab -Szabó Kristóf, Szabó Ottó Robotto, Tarr Kálmán, Vadászi Zoltán, Várnai Gyula és Waliczky Tamás alkotásait mutatta be.