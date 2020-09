Sofi Oksanen, Jonas Jonasson, Stefan Ahnhem és Wu Ming-yi online részvételével rendezik meg októberben a Margó Irodalmi Fesztivált és Könyvvásárt. A magyar szerzők közül többek között Háy János, Nyári Krisztián, Závada Pál és Bereményi Géza részvételére lehet számítani.

A fesztivált járványügyi intézkedésekkel, szigorú biztonsági előírások mellett rendezik meg. A rendezvényen mutatja be legújabb könyvét többek között

Barabási-Albert László, Háy János, Karafiáth Orsolya, Mucsi Zoltán, Rubik Ernő, Tisza Kata és Závada Pál.

Az őszi eseményre internetes közvetítéseket is terveznek. A szervezők a nézők és a közreműködők biztonságát szem előtt tartva regisztrációt vezetnek be, csökkentik a látogatószámot, a maszkviselés az épületen belül kötelező lesz. A járványhelyzet miatt a könyvvásárt hagyományos formában nem tartják meg, de a friss megjelenések online és a helyszínen is kedvezményesen megvásárolhatók lesznek.

Hatodik alkalommal adják majd át a legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat, melynek nyertese a pénznyeremény és a próbafordítás mellett tízmillió forint értékű médiatámogatást kap a Bookline jóvoltából.