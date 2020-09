A rock egyik úttörője volt

Örök vita, hogy mikortól beszélhetünk rockzenéről, és pontosan hol is végződik a Rock and roll, illetve a Rhythm & Blues. Egy azonban biztos: az 1966-os Purple Haze című Hendrix-dal teljesen különbözik korának bevett blues-zenéitől.

Az animális őserő,

és a szerzeményben megjelenő „ördögi hangköz” (vagyis a zeneelméletben szuperdisszonánsnak tekintett szűkített kvint) ma is modernnek számít. Ahogy az egy évvel későbbi, Fire című száma is definitív darab, ahol is a zsúfolt dobalapot a kvint akkordok prózai egyszerűsége ellenpontozza. Utóbbi húzás (amit hősünk vélhetően a The Kinks 1964-es You Really Got Me-jából csent) a rockgitározás legeslegelső építőkockája a mai napig.

Egyéni hangzás, sajátos íz

Hangozzék bármekkora blaszfémiának: Jimi Hendrix nem volt különösebben technikás gitáros. Mai mércével nézve fel sem merülhet, hogy virtuózként hivatkozzunk rá. Pimaszul bárdolatlan, szokatlanul impulzív hangszeres játéka (mely hol nyegle, hol agresszív volt) mégis kiemeli őt a húrnyűvők népes tömegéből. Másik titka az egyéni hangzásvilága volt. A torzított gitárhangszínekkel való merész kísérletezései mellett

elsőként használta az úgynevezett wah-pedált

a kor egyik új elektronikai fejlesztését. Ezt hápogónak is szokás nevezni. Nem kell elképzelni az effektust, íme:

Allűrök és provokáció

Hendrix már-már karikaturisztikus hippi fazonja, balkezesként használt jobbkezes gitárja, melyen olykor a háta mögött, tehát vakon, máskor meg egyenesen a fogaival játszott – így együtt igen emlékezetes vizuális imázsokat teremtettek. Arról már nem is szólva, amikor felgyújtotta, majd ripityára zúzta hangszerét a színpadon.

Óriási korabeli vihart kavart

az is, hogy az ikonikussá lett Woodstocki Fesztiválon az amerikai himnuszt értelmezte át saját szájíze és habitusa szerint:

Feldolgozásai jobbak, mint az eredetik

A himnuszé véleményes, de a többi tényleg jobb. Ez nem kérdés.

27 Club

És legvégül: Jimi Hendrix kultikussá válásához bizony az is hozzájárult, hogy ennyire fiatalon távozott az élők közül. Csupán 27 éves volt, ennek pontosan ma félszáz éve, amikor belefulladt saját hányásába, egy – szokásos – alkohol- és drogmámoros éjszakáján. Ezzel csatlakozva a hátborzongatóan titokzatos

huszonhetesek klubjához,

amely csupa olyan kiemelkedő hatású rocksztárból áll (Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Kobain, Amy Winehouse, stb.), akik pontosan ennyi idősen haltak meg mind.