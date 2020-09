Budán lakni világnézet

Ma úgy tudjuk, három dolog számít lakásvásárlásnál: a lokáció, a lokáció és a lokáció. Régen más szempontok is akadtak. Erre utal egy, 1929-ből származó marketinganyag az I. ker. Fery Oszkár u. 25. Ugocsa u. 2. sarok-bérpalota építkezésről, amelynek hirdetése nemrégiben akadt a kezünkbe és hangulatában tökéletesen illeszkedik a Budapest 100 hétvégéhez. A reklámanyag gyatra minőségű, a könnyebb olvashatóság kedvéért korhű helyesírással gépeltük be a szöveget. És itt nem csak a nyelvi bravúrok az érdekesek a szórólap hátoldalán, hanem az is, mennyire máshogy éltek közel 100 évvel ezelőtt az emberek.

A panaszos olvasói leveleket elkerülendő itt is jelezzük, hogy a cikkben a röplap leiratának készítésekor a korhű helyesírást követtük.

Buda legszebb vidékén, az ózondus levegőjű, legujabb s legjobb lakónegyed szivében, a Fery Oszkár u. és Ugocsa u. sarkán épül, Sárkány István okl. építész műalkotása, melyet a fenti perspektivikus ábrán, a túloldalon levő tervrajzon és műleírás során bátorkodunk bemutatni. A lakások 1929. november hó 1-re kiadók. A hirdető általános ingatlantippekkel indít.

A jó lakással szemben 5 követelményt kell támasztani:

Legyen egészséges levegője! Legyen a város centrumával gyors összeköttetése! Legyen csendes, a város forgatagától távol eső, nyugalmas vidéken! Legyenek a hygienikus szempontok a lakás kiállításánál figyelembe véve! Legyenek lehető olcsó bérek!

Ezen követelményeknek, mint ahogy ezt a statisztika is mutatja, legjobban a Déli vasút környéke felel meg. Nagyszerü, Ózondús levegő,– amelyet a közeli Svábhegynek és Márton-hegynek köszönhet, – gyönyörü kilátás és előkelő, csendes, villanegyedszerü környezet. Tulzott bérigények nélkül.

Az elmult, utolsó néhány esztendőben a Fery Oszkár ucca és Ugocsa ucca korzetében egész uj városrész indult rohamos fejlődésnek. Szebbnél-szebb bérpaloták emelkedtek ki a földből. Az ujonnan épült városrésznek mintegy középpontja a Fery Oszkár ucca és Ugocsa ucca sarka. Ezen a részen épül most 75 méteres uccai fronttal nemcsak ezen negyednek, hanem Budapestnek is egyik legszebb bérháza, amely bármely világváros hasonló alkotásaival is felveheti a versenyt.

Fotó: Családi archívum

A ház uccai szobái keleti és déli fekvésüek, az udvari mellékhelyiségek ablakai nyugatra néznek. Az épület tehát egész nap fürdik a napsugárban. A lakások berendezésének, beosztásával összeállitásánál a legjobb külföldi és belföldi példák s a mindennapi élet követelményei vétettek figyelembe. A kétszobás hallos és három-szobás hallos lakás a ma jó középosztályu polgárának otthona. Célszerüségi és esztétikai szempontok tehát egyaránt szemünk előtt lebegtek, hogy e lakások lakóinak összes igényei a lehetőség szerint kielégittessenek.

A háziasszonyok fokozott kényelmét vannak hivatva szolgálni a falba beépitett szekrények és a cselédszobákban felszerelt mosdók.

A lakások középpontja a jó méretü és alaku hall, mely akár, mint reprezentációs szoba, akár mint ebédlő, akár mint lakószoba egy harmadik, illetőleg negyedik szobát pótol. Külön speciális lakástypus készült a nemházas középosztály részére is, mely lakás csaknem az egyszobás lakás árában nyujtja egy kétszobás lakás összes előnyeit s kényelmét, amennyiben ezen lakásokhoz egy nagyobb és egy kisebb szoba (hálófülke), továbbá elő- és fürdőszoba is épül.

A fürdőszobában elhelyezendő gázrezsón a délben haza nem járó tisztviselő reggelijét és vacsoráját is kényelmesen és tisztán elkészitheti.

A bérpalota minden lakása uccai, s csaknem minden lakásnak van nyitott és zárt erkélye.

Fotó: GoogleMaps

A lakások fütőberendezése komoly pályázat alapján kiválasztott, legmodernebb, kis fogyasztású Hardtmuth rendszerü gyönyörü kivitelü fa- és szénfütésre berendezett cserépkályhákkal és kandalókkal nyert megoldást. Ezen cserépkályhák jobbak, mint a levegőt kiszáritó központi fütésberendezések, azonkivül

a bérlő saját izlése és szükséglete szerint takarékosabban egész télen át fütheti lakását és igy nem kénytelen a lakbér igen magas százalékában megállapitott fütés-általányt fizetni és amellett pl. október elején, vagy április végén fagypont alatti hőmérséklet idején fütetlen lakásban dideregni, mert a „fütési saison” lejárt, máskor meg fölösleges meleget szenvedni.

A konyhákban a legkényesebb háziasszony igényeit is kielégitő öblitőkagylók, körül-csempézett, hófehér falak lesznek. A fürdőszobák ugyancsak körül lesznek csempézve és ugyancsak szép, jó és hasznos berendezési tárgyakkal felszerelve. A mosókonyhához légszáritók épülnek. A bérpalotának személy- és teherszállitásra berenedezett felvonója is lesz. A kertes udvar a Svábhegy felé eső oldalán nyitott, ugy hogy ennél is a legjobb, tiszta levegőt kapja az épület.

A bérlő, aki helyhezkötöttségénél fogva nyaralni Budapesttől el nem távozhatik, egy ilyen kertes házban levő lakásban a nyaralás összes előnyeit megtalálja, annak kényelmetlenségei, (rossz lakás, utazási fáradság, költség stb.) nélkül.

Az épület központi fekvésü lévén, minden közlekedési eszközzel könnyen megközelithető. Autóbusz, villamos, néhány lépésnyire az épülettől állanak meg. Ezen palota az újonnan felépülő városrész centrumában lévén, az üzlethelyiségek forgalma előreláthatólag szintén kielégitő lesz. A lakások bérbeadásánál kifejezetten igyekeztünk és igyekezni fogunk a jövőben is arra, hogy a ház bérlői a legjobb középosztályból kerüljenek ki.”