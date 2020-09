Raktárkoncertekkel vigasztalódnak a magyar zenekarok és rajongóik

Csaknem kétszáz koncertvideó készült el augusztus óta a Raktárkoncert-sorozatban. A zeneipart ugyanúgy érintette a koronavírus-járvány, mint bármi mást az országban, ezért a zenekarok arra kényszerültek, hogy közönség nélkül játsszanak. A koncertfelvételeket egy előzetes regisztrációt követően bárki megnézheti az Antenna Hungaria mindiGo alkalmazásán keresztül, ami a legtöbb mobiltelefonos rendszerre is letölthető. Várhatóan november közepéig minden koncertfelvétel felkerül a világhálóra.

Az elmaradt fesztiválszezon hatalmas bevételkiesést jelentett a zenekarok számára. Nem csak az előadók maradtak munka nélkül, hanem a zenészeik és háttérszemélyzetük is megsínylette ezt az időszakot. Ezzel kapcsolatban Tóth Vera énekes mesélt nekünk a tapasztalatairól:

„Tizenhat éves karrierem során még sosem éreztem ilyen szakmai bizonytalanságot. Főleg nem magamtól független tényezők miatt. Mindenkinek azt mondom, és magamat is ezzel nyugtatom, hogy egyszer ennek a helyzetnek is vége lesz. Viszont ez a szituáció rádöbbentett egy csomó más fontos dologra. Az embernek meg kell tanulnia elcsendesedni, és értékelni azt, amit máskor készpénznek veszünk. Ezt a második hullámot nehezebben élem meg, mint a tavaszi karantént. Eddig ilyenkor már láttam magam előtt az év végéig rám váró fellépések sorát, most viszont majdhogynem üresek az oldalak a naptáramban. Ez rugalmasságra tanít és arra, hogy engedni kell kicsit a szakmával kapcsolatban kialakult elveimből. Tudom, hogy ez a helyzet sokakat érint, és mindenkit új kihívásokkal és nehéz helyzetekkel állít szembe. Ilyenkor fel kell kötni a gatyánkat, össze kell fognunk. A raktárkoncert felvételénél a húsz tagból álló Budapest Jazz Orchestra állt velem a színpadra. Szerencsére a bevételből támogatni tudjuk a másik szívprojektemet, a Tóth Vera Quartet zenészeit is, és azokat a stabil és békeidőkben állandó embereinket, akik a háttérből segítik a munkánkat.”