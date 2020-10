Legkésőbb november 6-án a Verve Records kiadja a Grammy életműdíjas dzsesszikon eddig nem ismert szólóalbumát Lullabies címmel – írja a Jazzwise dzsesszmagazin. Az album címe magyarul altatódalokat jelent. A 2010-ben felvett anyagról Brubeck akkor így nyilatkozott:

Néhány melódia az albumon nagyon ismerősnek tűnhet, néhányat pedig teljesen eredeti, amelyekről azt gondoltam, hogy nemcsak az idősebbeknek, hanem a babáknak is tetszene. Remélem a legkisebbeket is leköti majd a zene, és ugyanakkor a nagypapák és a nagymamák is élvezni fogják.