Bizonyára ön is álmodozott olyasmiről, hogy jó lenne egy kicsit eltűnni a radarról. Vigyázzon, a gondolat teremtő ereje nem afféle spirituális humbug. A világ partner is ebben, tálcán kínálja az olyan helyeket, melyek rejtélyes, nyom nélküli eltűnések vagy rendszeres, megmagyarázhatatlan jelenségek helyszínei. Tudományos magyarázat híján sokan paranormális, természetfeletti erőkkel vagy éppen földönkívüliek jelenlétével magyarázzák az eseteket, születettek azonban tudományos alapokon nyugvó magyarázatok is.

Az alábbiakban összegyűjtöttük öt ismert helyet, ahol az emberek egyedül vagy csoportosan, nyom nélkül eltűntek.

1. A Bermuda-háromszög

A Bermuda-háromszögről valószínűleg a legtöbben hallottak már. A térség legendája egészen Kolumbuszig nyúlik vissza, aki 1492-ben, a Sargasso-tengeren – a Bermuda-háromszög egyik keskeny kis csücskén – áthajózva ismeretlen repülő tárgyakról tett bejegyzést a hajónaplójába.

Az Atlanti-óceán déli részén húzódó tengerszakasz Dél-Floridától Puerto Ricón át a Bermuda-szigetig terjed, és több összeesküvés-elméletben jelenik meg, mint amennyit meg lehet számolni, köszönhetően az itt bekövetkezett megmagyarázhatatlan, jelentős számú eltűnésnek:

több mint 20 repülőgép és 50 hajó tűnt el vagy zuhant le látszólag megmagyarázhatatlan körülmények között.

Az esetek közül az egyik legismertebb az 1918-ban eltűnt USS Cyclops nevű hadihajó története, amelynek több mint 300 főt számláló személyzete és utazóközönsége nyom nélkül eltűnt a tengeren. A hajó feltételezhető roncsait csak 1968-ban találták meg, véletlenül.

A baleset oka a mai napig nem tisztázott. Vannak azonban megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok arra nézve, hogy a hajó rakományának súlya meghaladta a megengedett értéket, ami közrejátszhatott a katasztrófában.

A Bemuda-háromszöghöz köthető legutolsó esetek egyike 2017-ben történt: a légtérbe érve egy magánrepülőnek váratlanul megszakadt minden rádió- és radarkapcsolata a Miamiban lévő légiforgalmi irányítókkal, végül lezuhant, a repülőgép roncsait azonban később megtalálták.

A Bermuda-háromszög elhelyezkedése

Űrlények vagy infrahangok?

A térségben történő különös eltűnéseket sokáig természetfeletti eseményeknek tulajdonították – népszerűek voltak az űrlényekhez és szellemekhez köthető magyarázatok, valamint egyes nézetek szerint az elveszett város, Atlantisz ismeretlen technológiája okozhatta a műszerek meghibásodását.

A legszélesebb körben elfogadott tudományos magyarázat szerint azonban a baleseteket olyan – az emberi fül számára nem hallható – infrahangok okozták, amelyeket a környéken előforduló heves viharok és egyedi földrajzi körülmények idéznek elő. Ezek az infrahangok szélsőséges esetekben halált, jobb esetben pedig rosszullétet, pánikot okozhatnak az élőlényeknél, valamint komoly károkat tehetnek a hajók és repülők műszereiben és magában a repülő- vagy hajótestben is.

2. Ördög-tenger

A Sárkány-háromszögnek is nevezett Ördög-tenger Tokiótól délre, a Csendes-óceánon terül el. Háromszög alakja és a térséghez köthető eltűnések miatt sokan összehasonlítják a Bermuda-háromszöggel, azonban még a Bermuda-háromszögnél is több esetszám írható ennek a területnek a számlájára. Éppen ezért sokan titokzatosabbnak és veszélyesebbnek is tartják atlanti-óceáni társánál.

Nevét onnan kapta, hogy a múltban évszázadokon át a hajók elsüllyedését sárkányoknak tulajdonították ezen a területen.

Legendája egészen a 13. századig nyúlik vissza, amikor Kubiláj mongol nagykán, Dzsingisz kán unokája, kétszer is megpróbált hajóival betörni Japánba. Azonban mindkét kísérlet kudarcba fulladt, miután a hajók mind odavesztek a körülbelül 40 ezer főt számláló legénységgel együtt a tengeren. A kán végül elvetette a Japánba való betörés tervét, a japánok pedig onnantól kezdve védelmező istenként tekintettek a tengerre, ami megválogatja, kinek ad utat magán keresztül.

Az Ördög-tenger avagy - ahogy a helyiek nevezik - a Sárkány-háromszög elhelyezkedése

Az 1940–50-es években számos halászhajó és több mint öt katonai hajó tűnt el a térségben nyomtalanul. 1952-ben Japán kutatóhajót küldött az eltűnések kivizsgálására, a Kaio Maru 5. nevű hajó azonban – a személyzetből és tudósokból álló 31 fős társasággal együtt –, sosem tért vissza az expedíciójáról.

Ezt követően a japán kormány a területet veszélyesnek nyilvánította, ám a különös esetek folytatódtak. A 1981-ben, viszonylag rövid idő alatt egymás után több hajó tűnt el, majd ezt követően három utasszállító repülőgép, egy polgári helikopter és öt katonai vadászgép is nyomtalanul felszívódott.

A Sárkány-háromszög egyébként érinti a Mariana-árkot, amely a Föld legmélyebb pontjaként ismert, az óceán legmélyebb részei pedig nagy valószínűséggel még ma is rengeteg ismeretlen fajt és jelenséget rejtenek el a tudósok elől. Ez a tény akár még igazolhatná is az óceánok fenekén lakó titokzatos élőlények létét, amelyek magukkal ránthatják az arra járó hajókat. Valójában azonban számos tudományos indoklás is született, amelyek megmagyarázhatják a szerencsétlen eseményeket.

Az egyik szerint a térség tenger alatti vulkánjai okozzák a hajók eltűnését (ez pedig akár összefüggésben lehet a sárkányokról szóló történetekkel). A tenger alatti vulkánok és a szeizmikus aktivitás eredményeképpen a térséget a gyorsan eltűnő és felbukkanó szigetek jellemzik.

Egy másik elmélet az óceán fenekén található óriási metán-hidrát mezőre és az innen táplálkozó gázkitörésekre vezeti vissza a baleseteket, amelyek hatalmas erejükkel akár hajókat is elmeríthetnek.

3. A Nevada-háromszög

Szintén háromszög alakú, és szintén repülőgépek és hajók sokasága zuhant le vagy tűnt el nyomtalanul az úgynevezett Nevada-háromszög területén, Amerikában. A kaliforniai Mojave-sivatag északi végén és Nevada határának mentén (Reno, Las Vegas és Fresno között) húzódó régióban mintegy 2000 repülőgép veszett el vagy zuhant le csak az elmúlt 60 évben. A roncsok egy részét a mai napig nem találták meg, mintha egyszerűen felszívódtak volna a levegőben.

A Nevada-háromszög elhelyezkedése

Érdekesség, hogy a Nevada-háromszög területén belül található a szigorúan őrzött 51-es körzet is, amely megszámlálhatatlan mennyiségű összeesküvés-elméletnek adott ihletet. A katonai bázis leginkább arról híres, hogy egyes állítások szerint az erődben titkos kísérleteket végeznek földönkívüli lényeken – talán ennek a széles körben elterjedt közvélekedésnek köszönhető, hogy a körülvevő területeken rendszeresek az UFO-észlelések valamint a különböző paranormális tevékenységek jelentése.

A Nevada-háromszög leghíresebb eltűnése Steve Fossett amerikai milliárdos és üzletember nevéhez köthető. Fossettet széles körben elismerték, mivel életében több repülési világrekordot is felállított, valamint elsőként kerülte meg egyedül a bolygót hőlégballonnal.

A férfi 2007. szeptember 3-án egy egyszemélyes repülőn indult el egy gyors sétarepülésre a Nevada-sivatag fölé. Feleségének és barátainak annyit mondott, hogy még ebéd előtt visszatér, azonban sosem látták viszont. Eltűnését követően több mint 45 repülőgép kereste, sikertelenül. Végül 2008-ban bukkantak rá a roncsra és az eltűnt pilótára: egy túrázó személyi iratokat és egy köteg pénzt (több mint 1000 dollárt) talált Ritter Ridge-ben, a Sierra Nevada-hegység területén, közvetlenül a Mammoth-tavak mellett. Ez a terület pontosan 65 mérföldre van attól a tanyától, ahonnan Fossett felszállt. Az igazolványokat a Madera megyei seriff hivatala hitelesítette. Ennek hatására újraindították a keresést, és hamarosan meg is találták a kiégett roncsot a hegységben, nem sokkal arrébb pedig Fossett csontmaradványaira bukkantak.

A szokatlan terep, a hegyi szél és a magasan fekvő légtér mind olyan tényezők, amelyek a dokumentált balesetek nagy részét okozhatták. Az Országos Meteorológiai Szolgálat évek óta figyelemmel kíséri ezt a területet. A kutatók szerint a hegyi szélrohamok olyan gravitációs hullámokat (ún. hegységi hullámokat) hozhatnak létre, amelyek a repülők váratlan emelkedését vagy ereszkedését okozhatják. Emellett az alacsony légnyomásnak és a meleg levegőnek köszönhetően rendkívül nagy sebességgel süvítő szél a tiszta, sétarepülésre alkalmas időjárás látszatát keltheti, ami még a tapasztaltabb pilótákat is becsaphatja.

4. A Michigan-háromszög

Egy másik híres víztömeg a Michigan-tó. Ezen a tavon, Michigan állam és szomszédja, Wisconsin között szintén húzódik egy háromszög alakú vízterület, amelyre a Bermuda-háromszög kistestvéreként is szoktak hivatkozni, és amelyhez ugyancsak furcsa balesetek és rejtélyes eltűnések köthetők.

A Michigan-háromszög egyik vége állítólag Ludingtonnál, egy 8000 lakosú kisvárosban lehet.

Az első eset 1679 augusztusára tehető, amikor egy Griffin nevű francia hajó a Csendes-óceán és az Atlanti-óceán közötti útvonalakat vizsgálva eltűnt a Michigan-tó területén.

A leghíresebb eltűnés 1937. április 28-án történt. George R. Donner kapitány Pennsylvania államból Wisconsinba tartott, McFarland nevű hajójával, amikor váratlan rosszullét tört rá, épp a Michigan-háromszögre történő kihajózással egyidőben. Úgy döntött, lepihen a kabinjában, és megkérte az asszisztensét, hogy csak akkor ébressze fel, amikor az úticél, Port Washington közelébe érnek. Amikor azonban néhány óra múlva a személyzet tagjai fel akarták ébreszteni a kapitányt, be kellett törni az ajtót, ugyanis az belülről volt bezárva. Donner kapitányt azonban nem találták a helyén, ablakok pedig nem voltak a kabinban. A hajót átkutatták, ám a kapitányt nem lett meg.

A Michigan-háromszög elhelyezkedése a tó két partja között.

EGy másik eset 1950. június 23-án történt. A Northwest Airlines New Yorkból Minneapolisba tartó járata a rossz időjárási körülmények miatt irányt változtatott a Michigan-tó felé. A háromszög fölött repülve egyszer csak megszakad a kommunikáció a pilótával, aki később még egyszer engedélyt kért az út mentén fellépő elektromos viharok miatt a magasság megváltoztatására, majd a repülőgép végleg eltűnt a radarról. A gépet, csakúgy, mint az utasokat, egyes források szerint sosem találták meg, míg más források arról tanúskodnak, hogy a roncs bizonyos darabjai valamint a repülőgép berendezésének egy része (pl. az ülések közül néhány) meglettek.

Egy népszerű elmélet szerint a balesetek mögött egy 2007-ben, a víz alatt felfedezett ősi kőrakás áll, amelyet az észak-amerikai Stonehenge-ként is emlegetnek, a tudományos magyarázatok azonban ez esetben is a Michigan-tónál gyakran tapasztalt szélsőséges időjárásnak (rendkívül erős zivataroknak és szélnek) tulajdonítják a baleseteket.

5. A Pyramid-tó (Piramis-tó)

A nevadai Reno közelében fekszik a Pyramid-tónak nevezett víztömeg, amely nevét a belőle kiugró, gúla alakú tufaalakzatokról kapta. A környék a Pajút Indián Rezervátum része, a 19. században a térséget a pajút indiánok népesítették be, akiknek a Pyramid-tó volt az egyik fő halászterülete, mivel számos pisztrángfaj fellelhető benne.

A Pyramid-tó a nevét adó tufaalakkal

A tó akkor keltette fel a média figyelmét, amikor több férfi rejtélyesen, minden nyom nélkül eltűnt a környéken. Az eltűnéseket egyesek a pajút legendákból származó „vízibabák” néven ismert rosszindulatú szellemekre vezetik vissza, akik a víz alá hurcolják az éppen arra tévedő áldozataikat.

A tóhoz számos más indián legenda is köthető, amely szerint furcsa lények leselkednek a víz felszínén. Az egyik ilyen szerint a tóban lakik egy sellő, akibe beleszeretett egy pajút indián harcos. A férfi a falujába vitte a lényt, hogy feleségül vegye. A történet szerint a sellő dühös lett, amiért nem vitték vissza a tóba, ezért elátkozta a törzset. A pajút indiánok közül néhányan még ma is úgy vélik, hogy minden balszerencse ehhez az átokhoz kötődik.

