A Bambi magyar írójára emlékezünk

Hetvenöt évvel ezelőtt hunyt el az író Felix Salten, akinek a neve sokaknak ismert lehet, hiszen 1923-ban alkotott műve a Bambi a világ minden táján kedvelt és szeretett a mai napig. Azt már kevesebben tudják a híres szerzőről, hogy magyar származású és Salzmann Zsigmond néven született Pesten 1869. szeptember 6-án.

Fotó: Könyvmolyképző Kiadó Kft

Nem sokkal később családjával Bécsbe költözött és ott is nőt fel. Hírlapíróként dolgozott több neves újság munkatársa, sőt szerkesztője volt, mint például a Allgemeine Kunst-Chronik vagy a Frankfurter Zeitung. Irodalmi érdeklődése az újságírásban is kitűnt, hiszen versekről és könyvekről írt elemzéseket, értekezéseket, az egyik ilyen munkája tette ismerté, amikor Emile Zoláról készített egy nekrológot. Ismert és elismert irodalmi kritikussá vált, illetve mellette folyamatosan jelentek meg különböző műfajú írásai, például novellák, eszék, de még útikönyvet is készített. A 30-as években egyre erősödő antiszemitizmus miatt menekülnie kellett, mivel zsidó származású volt, műveit be is tiltotta a német kormány, végül Svájcban, Zürichben telepedett le Felix Salten és egészen 1945. október 8-ig bekövetkezett haláláig élt ott.

A biztos, hogy a legismertebb műve a már említett Bambi, amit 1928-ban fordítottak le angolra és a ezt ajánlotta a világhírű szerző, Thomas Mann a népszerű animátornak, Walt Disney-nek. A műből 1942-ben lett rajzfilm, ami máig kedvelt darab. Több folytatás is készült belőle, de egyik sem tudta az eredeti sikerét és népszerűségét még megközelíteni sem.