Átadták a megújult Szolnoki Művésztelepet

A megyei jogú város és a Szolnoki Művészeti Egyesület által szervezett átadóünnepségen Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere üzenetét olvasták fel.

Az MTI azt írja, Kásler Miklós üzenetében kiemelte: a magyar művészet, kultúra nem csupán egy-egy kiváló alkotásból áll, hanem kizárólag minden művészeti ág számos, érdemes alkotásának összegzéseként értelmezhető. Magyarország legrégebbi művésztelepét Szolnok legszebb részén, a Zagyva folyó partján adták át 1902 júniusában azzal a céllal, hogy egyedülálló lehetőséget biztosítson legtehetségesebb művészeinknek, hogy a lehető legjobb körülmények között alkothassanak. Az azóta eltelt 118 esztendőben olyan tehetségek alkottak ott, mint Deák-Ébner Lajos, Mednyánszky László, Fényes Adolf és még számtalan kiemelkedő művész – írta a miniszter az esemény alkalmából küldött üzenetében.

Fülöp Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkára a megnyitóünnepségen hangsúlyozta:

a művésztelep múltját és jelentőségét tekintve túlmutat az izmusok gyakran homályba vesző, vélt aktualitásán.

Szólt arról, hogy Szolnok időtálló, egyetemes művészeti értéket képvisel, és ezt jól mutatja, hogy többek mellett Zombory Lajos, Szlányi Lajos, majd a harmincas évek körül Aba-Novák Vilmos és Kovács Margit is bekapcsolódott a művésztelep szakmai munkájába.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere (Fidesz–KDNP) az egyik legjelentősebb beruházásnak nevezte a Szolnoki Művésztelep fejlesztését.

A felújítás célja a meglévő művészeti és kulturális tevékenységekhez szükséges infrastruktúra biztosítása a műtermek, művészlakások és alkotóterek felújításával, emellett rendezvényteret, látványműtermeket is kialakítottak. A beruházás során rendezvénytérként, kiállítóhelyként új funkciót kapott a művésztelep kertjében található úgynevezett Művésztorony, ahol öntözőműhely létesült

– fejtette ki a polgármester. Hozzátette: a fejlesztés másik célja, hogy turisztikai, tematikus sétány alakuljon ki a városban. A mintegy négy kilométeres túraútvonal részét képezi a megújult művésztelepen kívül egyebek közt a felújított vártemplom és a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum is. A polgármester elmondta azt is, hogy elkezdték építeni a szolnoki várat, a Zagyva-gáton díszburkolatú sétányt építenek, amelynek mellvédje az egykori várfalat imitálja majd.

Pogány Gábor Benő, a Szolnoki Művészeti Egyesület elnöke elmondta, hogy a művésztelepen zajló felújítás során elkészült a grafikai műterem, a szobrászműhely és a kibővített funkciójú két pavilon, amelyben műtermes lakások, tetőtér is található. Kitért arra is, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az utánuk következő művészgeneráció felnevelésére. Verebes György, a Szolnoki Művésztelep vezetője hangsúlyozta, hogy a felújítás műszaki és szakmai szempontból is indokolttá vált, a fejlesztés eredményeként az egész országban egyedülálló komplexum épült fel. Egyben ismertette a szombat estig tartó Képzőművészet Ünnepe néhány programpontját.

Az eseményen mások mellett részt vett Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége és Kállai Mária fideszes országgyűlési képviselő is.