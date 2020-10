Elkészült a gyulai Toldi, már a folytatást tervezik

A komlói Hét Domb fesztiválon a gyulai Toldi film a nagyjátékfilmek között a legtöbb szavazatot kapta – számolt be a beol.hu. Kónya István, a város alpolgármestere, egyben az alkotás producere elmondta: a döntőbe jutott ötven alkotás közül az ötödik, a nagyjátékfilmek között pedig a legtöbb szavazatot kapta a film.

Kónya István beszámolt róla, hogy eredetileg a diákok és pedagógusok számára készült oktatási segédanyagnak a pályázati támogatásból készült film

Ám munka közben továbbgondolták az eredeti koncepciót, és több mint egyórás nagyjátékfilmet készítettek el helyi fiatalok, helyi szereplők és legendás színészek közreműködésével. Tavaly két telt házas előadáson mutattuk be a gyulai Toldit a kulturális központban, majd a Partiumban is volt egy premierünk, ugyancsak nagy sikerrel. [...] A Bujtor István Filmfesztiválon például arra kértek minket, hogy tartsuk együtt a csapatot, és lehetőség szerint folytassuk a munkát, akár a trilógia további két részének feldolgozásával

– tette hozzá a z alpolgármester, aki azt is elmondta, hogy nemrég a tévében is bemutatkozott a film. Október 12-én a Gyula Televízió tűzte műsorára a Toldit, amely rögtön számos kedvező visszajelzést kapott. Folynak az egyeztetések, hogy később az interneten is elérhető legyen a produkció – közölte a producer.