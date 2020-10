Ez csábítja ma a nőket

Egyre többen hallgatnak podcastot Magyarországon – ez derült ki egy friss hazai kutatásból, amely az on demand-audio médium (vagyis az igény szerinti időben való tartalomfogyasztás) itthoni hallgatási szokásait vizsgálta. A magyarországi felhasználók közül is az újonnan csatlakozó női hallgatóság feltűnően magas aránya az, ami leginkább „megugrasztotta” a számokat.

De mi is az a podcast?

A podcast kifejezés az iPod és a broadcast szavak összeházasításából született találmány. Lényegében olyan, mint egy rádióműsor, csak nem időhöz kötött – azaz akkor hallgatja meg az ember, amikor csak akarja.

Egy tetszőleges podcast újabb epizódja általában hetente jelenik meg, de egy rádióadással ellentétben a részek az alkalmazásban (vagy éppen az adott podcast csatornáján) továbbra is elérhetők. Nem az éteren, hanem online felületen keresztül férünk hozzá az adásokhoz, és a legtöbb alkalmazásban (pl. Spotify) le is lehet tölteni az műsorokat, hogy aztán offline is hozzáférhetők legyenek.

Teszi az ember mindezt ingyen, hiszen fizetni – szerencsére – nem kell értük.

A legínyencebb ízlést is kielégítik, hiszen ahány podcast, annyi téma – könyvajánlók, gazdasági műsorok vagy éppen gyerekadások –, igazi bőségszaru.

Fiatal hölgyek körében népszerű

A Betone Studio podcast fejlesztő és produkciós vállalkozás (nem reprezentatív) online kérdőíves kutatását 1166 fő bevonásával végezték, a felmérés a hazai podcastok hallgatási szokásait vizsgálta. A kutatásban megkér dezettek között szinte azonos arányban voltak a nők és a férfiak, a korosztályos mutató azonban inkább a fiatalabb generációnak kedvezett – 72 százalékuk 18-35 év közötti személy volt.

Fotó: Fotó/Forrás: Betone Studio

– A kutatásnak köszönhetően megtudhattuk, hogy a többség, azaz a válaszadók 43 százaléka tavaly kezdett el podcastokat hallgatni – mondta Román Balázs, a Betone Studio kreatív producere. – Az elmúlt évek adatait figyelembe véve megfigyelhető, hogy kiegyenlítődött a nemek aránya, habár az érdeklődési körről ugyanez nem mondható el. Míg a nők inkább a közéleti, a kulturális témájú, illetve a talk show jellegű műsorokat preferálják, addig a férfiak többségét a sportadások kötik le.

Fotó: Betone Studio Román Balázs

Még izgalmasabb az iskolai végzettséget taglaló eredmény, a megkérdezettek kétharmada ugyanis felsőfokú végzettségű, 27 százalékuk pedig jelenleg is tanul. (Ezek az adatok egyébként igazolták a nemzetközi tendenciákat is). A podcast tehát úgy tűnik, hogy elsősorban a fiatal értelmiség médiája.

Fotó: Forrás: Betone Studio

Legtöbbjük, azaz a válaszadók 95 százaléka telefonról éri el és fogyasztja ezeket a tartalmakat, a legkedveltebb felület pedig nem más, mint – ki hitte volna – a Spotify: a kérdőív kitöltőinek 64 százaléka itt „fogyaszt”. A második helyen álló Apple Podcast lejátszót a válaszadók csupán 22 százaléka választotta.

Az itthoniak leginkább magyar nyelven – jellemzően utazás, sportolás vagy otthoni házimunka közben – hallgatnak podcast epizódokat, a megkérdezettek fele átlagosan heti 1-3 órát tölt ezzel.

Sőt, nem csak belekóstolnak, a hallgatóság nagy része végig is hallgatja az adott részeket, legyen az fél vagy másfél órás epizód.

(Az online kérdőív több mint 1000 podcast-hallgató bevonásával készült, a felmérésnek köszönhetően pedig számos, a fentiekhez hasonló érdekes összefüggésre derült fény.)