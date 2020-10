Marsi Anikó és Osvárt Andrea is koronavírusos

Elkapta a koronavírust Marsi Anikó és Osvárt Andrea is – derült ki a TV2-n futó Dancing with the Starsból.

A televíziós műsorvezető és a színésznő – írja a 24.hu – a műsor elején élőben jelentkezett be a hírrel. Bejelentették, hogy pozitív lett a tesztjük, így pedig nem folytatják a műsorban. Mindketten azt mondták, hogy nincsenek különösebb tüneteik, jól vannak.

Az Egyesült Államokban elég népszerű Dancing with the Starsnak ez az első évada Magyarországon. A TV2 egy évre vette meg a licenszét.