Itt az új Mandalori – bemutatták a második évad első részét

Egyelőre még csak másodkézből tudunk beszámolni a Mandalorian című Star Wars-sorozat várva várt folytatásáról, azaz az új évad első részéről, de ebben segítségünkre van az IGN.

Ilyenkor nehéz elkerülni a spoilereket, pláne ha az ember gyerekkora óta tartó rajongásának tárgyáról ír. Röviden összefoglalva folytatódik a csillagközi western, az első évadban már megszokott jó és rossz oldalával együtt.

Most azonban javasoljuk, hogy akik érzékenyek a leleplezésekre, esetleg szeretnék végigizgulni az új évadot, ezen a ponton hagyják is abba az olvasást.

Vigyázat, spoilerveszély!

A Disney-felvásárlással sajnos legendákká átminősített valamikori Expanded Universe (Kiterjesztett Háttértörténetek) része volt Boba Fett sorsa is. A legendás fejvadász (természetesen) nem halt meg a Sarlacc gyomrában. Akaratával leküzdve a lény emésztőrendszerének nyomását, hátrakétájának felrobbantásával kijutott. Az idegen lény beavatkozása, valamint az óriási robbanás miatt tudata még sokáig zavart volt a történet szerint.

Amikor meghallottuk, hogy Fett, vagy legalábbis a páncélja, valamint Temuera Morrison, a fejvadász, akiből a klónok és Fett is származnak, szintén szerepelni fog az új évadban, már láttuk magunk előtt a tépett köpenyű, égett páncélú, ködös tudatú gyilkológépet.

Erre a pillanatra még várni kell, de a kritika szerint nem kell csalódni, pláne Timothy Oliphant rajongóinak, akik a Deadwoodban is szerették az általa életre keltett seriffet. Természetesen Baby Yoda sem maradhat ki, és a Tatuin őslakosairól is új információkat kaphatnak a nézők. A látvány, az ütős egysorosok és az akciók is helyükön vannak a beszámoló szerint.

A cikk szerzője azonban felveti a történetvezetésnek már az első évadban is rendszeresen visszaköszönő hibáját, a McGuffin-jelenséget. A McGuffin egy olyan tárgy, amit meg kell szereznie a főhősnek, hogy tovább haladhasson az útján. Mivel harcosról van szó, Mandónak most is valamilyen, ráadásul nem is akármilyen szörnyet kell érte levadásznia. Márpedig a Star Warsnak a látványon és a legendákon túl a karakterfejlődés volt az egyik fő erénye, gondoljunk csak a tanyasi srácból Jedi lovaggá váló Luke-ra vagy a rabszolgafiúból Sith nagymesterré lett Anakinra. Úgy néz ki, erre most még várnunk kell egy kicsit a második évadban.