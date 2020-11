Mától a mozikban Nick Cave londoni koncertfilmje

Az egész világon, így nálunk is ma mutatják be a filmszínházak, hogyan pótolta az ausztrál zseni elmaradt koncertjeit. Az Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace című film a sztár magányos koncertjén készült Londonban. A zongora mellett éneklő, beszélgető ausztrál művész a filmet és lemezt is készített az anyagból.

Az Idiot Prayer Cave filmes trilógiájának befejező aktusa. Az első, dokumentartista és fikciós elemeket is ötvöző 20000 Nap a Földön című filmet 2014-ben mutatták be. A történet Cave egy – részben valóságos, részben fiktív – napját mutatja be a Push The Sky Away album felvétele közben.

A zenekar mellett feltűnik a filmben egy másik ausztrál ikon, Kylie Minogue is, megjelenik néhány koncertjelenet, illetve bepillantást kapnak a nézők a stúdiómunkák intim pillanataiba. Mivel a zenei underground utolsó élő mainstream zsenije nem nagyon engedi magához közel az újságírókat, a rajongók számára különleges élmény volt a testközelből látni az ikont.

A következő rendhagyó dokumentumfilm limitált vetítésszámban került a mozikba 2016-ban. Magyarországon talán két alkalommal vetíthették le a One More Time with Feeling című, az elsőnél is személyesebb, és sokkal tragikusabb alkotást.

Cave ismét egy lemezfelvétel munkálataihoz engedte közel a kamerákat, de ezt a lemezt tragikusan fiatalon meghalt fia emlékének szentelte. A szinte végig fekete-fehérben forgatott dokumentumfilm azt követően készült, hogy Nick Cave fia, a tizenöt éves Arthur 2015 júliusában lezuhant a sussexi Ovingdean-szakadékba, és szörnyethalt.

A One More Time With Feeling Cave gyászmunkája.

Cave és családja egy hivatalos nyilatkozatot leszámítva nem szólaltak meg nyilvánosan a tragédiáról. Másfél év múlva, 2016 szeptemberében jelent meg a Nick Cave & the Bad Seeds következő nagylemeze, a Skeleton Tree. A stúdiómunkák alatt forgathatott Andrew Dominik rendező, aki megállapodott a zenésszel, hogy bármilyen személyes helyzetben használhatja kameráit, de végül Cave dönti el, mi maradhat a filmben. Az elkészült mű megrázó kísérlet arra, hogyan definiálható a művészet, a fájdalom, az önvád és a gyász. Egyszerre gyónás, filmes pszichoanalízis és műalkotás.

A Cave doku-trilógia mától látható befejező része szintén egyfajta, bár az előzőnél nagyságrendekkel kevésbé tragikus gyászmunkát dolgoz fel.

Tavaly októberben jelent meg a Nick Cave & the Bad Seeds tizenhetedik albuma, a Ghosteen. A lemezbemutatót 33 állomásos világ körüli turné követte volna, de közbejött a COVID–19.

A járvány miatt az európai koncerteket, majd az észak-amerikai fellépéseket is törölték. Az elmaradt bulik helyett Cave szólóestet állított össze egy szál zongorával. Ebből készült a koncertszerű film két kamerával egy lendületből felvéve a londoni Alexandra Palace-ben. Az így el készült alkotást – Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace – egyetlen napon, július 23-án streamelhették világszerte a rajongók.

A mozinézők számára készített verzió az interneten egy alkalommal leadott anyag bővített változata. Négy olyan szám is szerepel benne, amelyek kimaradtak a livestreamből.

A zenei anyag Cave 2019-es Conversations projektjét gondolja tovább. Emblematikus számai zongorára vetkőztetett változatait adta elő, így még nagyobb hangsúlyt adva a szövegeknek. Az Idiot Prayer személyes válogatás, szubjektív best of a Bad Seeds kultzenéktől – beleértve a Grinderman formációt – is legújabb Ghosteenen megjelent Euthanasiáig.