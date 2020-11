A prospektusokban zöldnek hirdetett, ám valójában fakó és ködös szigetország e pontja kultúra szempontjából minden, csak nem szürke – épp ellenkezőleg, már első ránézésre átjárja az embert azokból a bizonyos szivárványszínű házsorokból áradó pozitív életszemlélet, ami Galwayt jellemzi.

Az írek legendás irodalmi alakja, Oscar Wilde szerint Galway maga a „vad gyönyörűség”,

a tajtékzó óceán partján fekvő város a legkülönbözőbb és legkényesebb ízléseket is kielégíti. Zene, irodalom, jobbnál jobb kocsmák, lóverseny, osztrigafesztivál – csak néhány a látogatókat vonzó lehetőségek tárházából.

Az UNESCO 2014-ben Galwaynek ítélte a City of Film, azaz a Film Városa címet, amely kitüntetés ekkor még csak hét további várost illetett meg (ma már tizennyolcat). A cím egyébként Galway igen remek filmes múltját tükrözi, a városhoz köthető többek között olyan művek születése, mint az 1934-es Az aráni ember vagy az 1952-es A nyugodt férfi.

Írországban az alkotmány szerinti hivatalos nyelv az ír (gael), nem pedig az angol. Előbbi nyelvet csupán az ország mintegy 80 ezer lakója használja a mindennapi kommunikációban. A bohém város, ír nevén Gaillimh azonban kiemelkedik a többi település közül, itt beszélik ugyanis a legtöbben a kelta nyelvet, az ottani lakosok tulajdonképpen élő hagyományőrzőknek tekinthetők.

Szerelem, hűség és barátság szimbóluma

A 17. században itt készült az első, a világszerte is népszerű és szimbolikus gyűrű, a Claddagh Ring. A szívet mutató kézfejeket megformáló ékszert egykor elsősorban eljegyzési és jegygyűrűként viselték az írek, hiszen a három legfontosabb eszmét foglalta magában: szerelem (szív), hűség (korona), barátság (kézfej).

Manapság inkább a szerelmi státusz, mintsem a mindent elsöprő érzelem gyűrűjeként húzzák az ember ujjára, a viselés módja meghatározza a viselője szándékát vagy aktuális párkapcsolatát. Négyféleképpen hordható, íme a különböző jelentések:

Jobb kéz, a szív csücske a tenyér felé fordul: az illető szíve foglalt/kapcsolatban van. Jobb kéz, a szív csücske a tenyérrel ellentétes irányba fordul: a szív készen áll szeretni/nincs kapcsolatban. Bal kéz, a szív csücske a tenyérrel ellentétes irányba fordul: az illető el van jegyezve/életre szóló párra talált. Bal kéz, a szív csücske a tenyér felé fordul: az illető házas.

Európa kulturális fővárosa 2020

Sokkal több mint egy fesztivál, már-már a város teljes történelmét, az itt élő emberek és felmenőik életét, munkásságát, nyelvét és kultúráját ünneplő eseménysorozat ez, amit sajnálatos módon az idén a koronavírus-járvány félbeszakított.

A kelta hagyományokat is felelevenítő fesztivál a négy ősi évszakhoz alkalmazkodott, és a hagyományos Imbolc tavaszváró ünnepséggel nyitotta meg kapuit. Ha nem üt be a Covid–19 nevű nyavalya, akkor a kelta évszakokhoz (Bealtaine, Lughnasa és Samhain) kapcsolódó programok várnák a látogatókat.

Idén Európa-szerte fontos eszmékre (migráció, táj és nyelv) hívták fel a figyelmet.

Galway ünnepli a bevándorlókat, hiszen a lakosság 24 százaléka nemhogy nem a városban, de nem is Írországban látta meg a napvilágot. A táj mint téma jelentősége a város földrajzi pozíciójában rejlik, Galway ugyanis Európa egyik legnyugatibb pontja, magába olvasztva a tengeri és a szárazföldi életforma legjavát. A nyelvi tematika a lakosság sokszínűségének hangsúlyozására, emellett pedig az ír nyelv megőrzésére is törekszik.

Az Európai Unió Tanácsa felvetette annak a lehetőséget, hogy meghosszabbítsa a programsorozatot, amit Galway ki is használ majd. A város 2021. április végéig várja az érdeklődőket (elsősorban) online eseményekkel, és ha a vírushelyzet lehetővé teszi, akkor az eredetileg eltervezett élő, helyszíni programokkal is – mondta Ronan Gargan, Írország magyarországi nagykövete a Galway városáról tartott Facebook-előadásban, ahol beszélt még a várost felvirágoztató fiatal generációról, a kelta hagyományokról és az ír nyelv szépségeiről is.

Egy ír környezetbarát túrabolt által végzett felmérés alapján Galway lesz az ország karantén utáni leglátogatottabb városa. A válaszadók 90 százaléka utazna szívesen belföldön, döntő többségük pedig a nyugati kisvárost választaná egy hétvégi kiruccanás helyszínéül.

Nem kell tehát félni attól, hogy a tavaszra tervezett programok látogató nélkül maradnak. Galway pedig minket, kiruccanni vágyó magyarokat is megvár, még akkor is, ha lehet, hogy a legkorábbi utazásunk idején már másik város viseli az Európa kulturális fővárosa címet. Abban az esetben sem kell csüggedni. Látnivaló azután is akad.

