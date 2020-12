Új főszerkesztő az Országút élén

Az Országút fiatal lap, még egyéves sincs. Ön szerint miért volt szükség most a vezetőváltásra, és miben várható változás?

A lap ugyan fiatal, de javakorabeli, tapasztalt főszerkesztőt igényel. A terv az, hogy az irány fiatalosabb legyen, mint amilyen eddig volt, illetve azokat az értékeket, amiket a szerkesztőbizottság a magáénak érez, és ami mentén a lap elindult, azt következetesebben, nagyobb perspektívával közvetítse. Amiről beszélek, az egyben a két világháború közötti keresztény-szociális, illetve a népírók által elkezdett magyar reformmozgalom értékeit is jelenti. Azért vagyunk, hogy hidakat ácsoljunk ezeknek az értékeknek, és utakat építsünk, amelyek behálózzák a Kárpát-medence egészét. Olyan szerzőink is vannak és lesznek, akik határon túlról, távoli országokból küldenek tudósításokat, jegyzeteket. Magunkat is szeretnénk jobban megismerni, illetve a világot is jobban érteni.

Az Országút elég jelentős állami támogatást kap. Ez azt jelenti, hogy akárki írhat oda?

A minőség és eszmeiség fontos. Nyitottak vagyunk a vitára, a diskurzusra, az együtt gondolkodásra. A lapnak van egy szellemi arcéle, de ez nem egy elzárkózás akar lenni, hanem útkeresés. Nyitottak vagyunk az együtt gondolkodásra. Építkezni akarunk, és nem elzárkózni.

Mit gondol, az emberek mennyire nyitottak az irodalomra?

Nehéz terep az embereket olvasásra ösztönözni. A nyomtatott felület mellett az Országút honlapja is megújul, mert így sokkal több olvasót érhetünk el. A két felület önállóan is megállja a helyét, a nyomtatott Országút pedig népszerű, önálló hetilappá válhat.

Hogyan és hová pozicionálná az Országutat a magyar sajtó piacán?

Szeretnénk megnyerni magunknak az értelmiséget, a történelem, a művészetek, a hit és erkölcs világa, a környezet-, természet- és örökségvédelem iránt érdeklődő, gondolkodó embereket. Keresztény értékek mentén szeretnénk az országot élhetőbbé, lakhatóbbá, barátságosabbá tenni.