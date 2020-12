Ötvenkilenc fiatal művészt és tudóst támogat a Mol Alapítvány

Összesen 19 millió forinttal támogatja a 10 és 23 év közötti tehetséges művész- és kutatójelöltek pályafutását a Mol Tehetségtámogató Program az idei tanévben. A koronavírus-járvány miatt a korábbi éveknél kevesebben, összesen 202-en igényeltek támogatást – olvasható a Mol Alapítvány közleményében.

A szakértő zsűri – Devich Márton, a Bartók Rádió csatornaigazgatója; Pázmány Karolina Ágnes, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanszékvezető-helyettese és Pertis Szabolcs matematika–fizika szakos tanár, népzenész – értékelése után az alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy 59 pályázatot támogatnak. Az elnyert összeget leginkább hangszervásárlásra, előadásokra és tudományos versenyekre való felkészüléshez szükséges eszközök beszerzésére vagy egy-egy verseny útiköltségeinek támogatására fordíthatják a nyertesek, emellett a felkészítő tanár díját is finanszírozhatják belőle. A 18 év alatti kategóriában 52 pályázat között osztottak el 16,2 millió forint támogatást.

Az egyik legfiatalabb nyertes a 10 éves sárospataki Téglás Botond hegedűs.

Támogatást kaptak többek között a nagykanizsai Orff Ütőegyüttes tagjai is, akik hangszerek beszerzéséhez használhatják fel az összeget. A 18. életévüket már betöltött fiatalok között a Klasszis kategóriában heten kaptak összesen 2,7 millió forintot. Köztük például Radnóti Róza zongoraművész, aki nemcsak saját zenei pályájának előmozdításán dolgozik, hanem fiatal zenésztársai fellépéseit is szervezi. Ebben Dolfin Balázs Junior Príma díjas csellóművész is segíti, aki idén újra a támogatottak között van. A Mol 2006 óta karolja fel a fiatal tehetségeket közhasznú alapítványán keresztül, eddig több mint 3000 művészeti vagy tudományos pályára készülő fiatal fejlődését segítette.