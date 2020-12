Idén felesleges felcsavarnia a szőnyeget

Bár a rock and roll sosem hal meg, a műfaj rajongóit sajnos nemcsak a limbó láz, hanem a Covid is megfertőzheti, ezért idén elmarad a több mint húsz éve hagyományosan december 27-re időzített, Fenyő Ünnep című évzáró Aréna-koncert. Ezt pótlandó idén az interneten ragad mikrofont az örökzöld művész este nyolc órától – olvasható a hír Fenyő Miklós honlapján.

Akik csatlakoznak az online programhoz, azok kérdéseket is feltehetnek neki, melyekre ígérete szerint élőben válaszol. Lehet, hogy sok izgalmas titokra is fény derül majd az ország örökös Csókkirálya „érdekes gondolatokra” adott őszinte válaszai nyomán, de az biztos, hogy bőven lesz zene.

Itt az idő, lehet kérdezni, válaszokat hallani és online melegíteni az otthoni zárt körű jampi szilveszterre, ahol idén nem támasztják alá praktikus érvek, hogy felcsavarják a szőnyeget.

December 27., este 8 óra. Ismerős a dátum? Ez a nap sok-sok év óta a mi napunk, a mi Fenyő Ünnepünk. Idén sajnos egy kicsit másképp, de újra együtt leszünk, ha velem tartotok.

Várlak benneteket 27-én este 8 órakor itt, a hivatalos oldalon, ahol élő bejelentkezéssel tölthetjük együtt ezt az estét, ami már komoly hagyomány köztünk. Gondoltam, ne törjük meg ezt a folyamatot.

A kommentekben kérdezzetek, írjatok érdekes gondolatokat, amikre majd az élő adásban válaszolok. Küldjetek sok kérdést, hogy legyen mire válaszolni.

Már most ide is várjuk a kérdéseiteket, hogy mire vagytok kíváncsiak, de aznap az élő bejelentkezéshez is írhattok majd.

Szóval, 27-én este ismét Fenyő Ünnep, ezúttal, ha nem is a megszokott koncert formájában, de egy jó kis kérdezz-felelek játékkal.

Mindenki otthonról, és mégis együtt.

Fenyő Miklós