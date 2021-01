Életének 96. évében elhunyt Bródy Vera Jászai Mari-díjas báb- és díszlettervező. Kedden egy párizsi kórházban vesztette életét. Ő volt a gyerekeknek szóló bábfilmsorozat szereplőinek, Mazsolának, Tádénak és Manócskának a tervezője.

1968 óta francia férjével Párizsban élt, grafikákat, bábokat, könyvillusztrációkat készített és bábiskolában tanított. Öt évig Bretagne-ban, egy kastély kertjében vezetett bábiskolát. Sztravinszkij Tűzmadár című művét Párizsban adaptálta bábra, ezt Magyarországon is bemutatták egy Sztravinszkij-est egyik darabjaként. Kapcsolata nem szakadt meg a Budapesti Bábszínházzal, rendezőként is nagy sikerrel újította fel 2001-ben a Háry Jánost, amely annak idején az Avignoni Színházi Fesztivál közönségét is elbűvölte.

1985-ben özvegy lett, de Párizsban maradt. Sok bábtervet készített, magyar produkcióknak is dolgozott. Idén nyáron egyszer már kórházba került, akkor a művészeti hagyatékát kezelő Jean-Pierre Dauphin segítségével értékes festményeket és fotókat adományozott a szentendrei Ferenczy Múzeumnak. Decemberben került újra kórházba.