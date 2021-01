Kim és Kanye: fejezetek egy házasságból

A Kardashian család 2020. szeptember 8-án jelentette be, hogy fájó szívvel ugyan, de búcsút mondanak a 20 évadot – és 14 teljes évet – megélt valóságshow-nak, az őket a celebvilág képzeletbeli trónjára repítő Keeping Up With the Kardashiansnak. Még nem tudni, hogy Kim és Kanye magánéleti válságáról mi derül ki. A Kardashian-sztori huszadik – és egyben befejező – évada idén debütál, a sorozat befejeztével azonban a főszereplőnek mondható Kim élete gyökerestül felfordul majd. Ez pedig nem csak a tévéműsor „befuccsolásának” köszönhető. Talán a show volt az utolsó kapocs, ami összetartotta a házaspárt? Még az is lehet.

Íme egy csokor az álompár legédesebb és legmeghökkentőbb pillanataiból. Hiszen ezekben nem szűkölködtek.

2003: A két idegen először találkozik egymással, Kanye ekkor éppen egy dalt rögzít. A rapper nem tudja a nő nevét, így a zenész barátjától érdeklődik „Kim Kardajan” felől.

2009: Kim és Kanye évek óta barátok, amikor a rapper előad egy dalt, a publikum szerint a szerelmi vallomás Kimnek szól.

2010: Kanye először szerepel a KUWTK különkiadásában, az epizódban meglátogatja Kimet és Kourtney-t a New York-i ruhaboltjukban. Kim ekkor még az NBA-kosaras Kris Humphries barátnője.

2011: Kanye megpróbálja lebeszélni Kimet arról, hogy hozzámenjen Humphrieshez. A rapper az esküvő közben hívja fel a kiszemeltjét, elrettentő képeket küldve neki csúnyán megöregedett kosarasokról. „Ez a sors vár rád is” – írja Kimnek. Az üzenet a nő szívéig hatol, hiszen Kardashian és Humphries házasságának 72 nap után befellegzik.

2012: Kim és kosaras férje hivatalosan is megteszi a lépéseket a válás felé. Kanye ezt már zöld jelzésnek veszi, Cold című dalában megvallja, hogy beleszeretett a nőbe.

2012. április: Kimet és Kanyét először kapják lencsevégre New Yorkban. Khloé – Kim húga – már célozgat a bimbózó kapcsolatra.

2012. június: Kim „büszke barátnőnek” hívja magát egy Twitter-posztban.

2012. augusztus: A valóságshow egy epizódjában Kanye feltúrja Kim gardróbját, ami igencsak felborzolja a nézők kedélyét. Kim látszólag örül az „átalakításnak”, míg a rajongók szerint a férfi irányítja a barátnőjét. Kim később megvallja, hogy sírt, amikor Kanye stylistja kidobta az egyik kedvenc pár cipőjét.

2012. december: A pár egy szilveszteri partin bejelenti, hogy első gyermeküket várják.

2013. február: Kim a DoJournak adott interjúban kijelenti, hogy Kanyéval való kapcsolata átértékelte az életét, szeretné a magánéletének ezt a részét nem nyilvánossá tenni. „A barátom sokat tanított a titoktartásról” – mondta később. „Nem mindenkinek kell tudni mindent.” Ekkor beszélt a terhességéről és az állapotával járó kívánósságról is. „Mindig azt mondtam, hogy alig várom a terhességet, hiszen bármit ehetek, de ez most teljesen más.”

2013. április: Kim és Humphries válása 536 nappal a papírok benyújtása után hivatalossá válik. Kim korábban attól félt, hogy a Kanyéval közös gyermeke megszületik, mielőtt neki sikerülne elválnia.

2013. május: A pár babaváró buliján felröppen a hír, miszerint Kanye megcsalta Kimet egy Leyla Ghobadi nevű kanadai nővel. A férfi tagadja a pletykákat, a sajtósai pedig teljesen alaptalan rágalmazásnak minősítik az elhangzottakat.

2013. június 15: Megszületik North West, vagyis Északnyugat nevű lányuk. A rajongók elborzadva merednek a képernyőre, az egész világ a fejét vakarja és a hasát fogja a bizarr, ám mégis rendkívül szellemes név hallatán.

2013. október: Kanye megkéri Kim kezét, méghozzá nem akárhol: kibéreli San Francisco egyik, a mára Oracle Parkká átkeresztelt stadionját. Kim azt hiszi, a születésnapi partijára igyekszik, ám a nézőtéren a családja, no meg a gigantikus szöveg „KÉÉÉÉRLEK, GYEREEEE HOZÁÁÁÁM!” várja.

2014. március: Ők az első fekete-fehér pár a Vogue címlapján. A fotós a sztárportrék nagymestere, Annie Leibovitz, a képek Kris Jenner (Kim édesanyja) otthonában készülnek. Kardashian élete legszebb napjának titulálta a fotózást, ám a publikum felháborodik, amiért egy szókimondó rapper és egy botrányos celeb kerül a nívós magazin elejére.

2014. május: Kim Kardashian immáron Kim Kardashian West, a pár ugyanis Olaszországban, extravagáns körülmények között házasságot köt. A lánybúcsú Párizsban, a próbavacsora pedig a versailles-i kastély tükörtermében esedékes. A duó innen repül Firenzébe, ahol 200 fős ünnepélyen tesz esküt. A menyasszony egy félmillió dolláros Givenchy ruhát visel. Az esküvőn csókolózó párról lőtt fotó az év leglájkoltabb képe az Instagramon. Kim öccse, Robert nincs jelen az eseményen, aki, mint később kiderül, a túlsúlya miatt nem megy el. A legifjabb Kardashian testvér „nagyon boldogtalan” ebben az időben, Rob pedig a külseje ellenére is kerüli a rivaldafényt. (Kanye 2018-ban elmondta, hogy ő is kés alá feküdt, mert nem akarta, hogy az emberek őt is kövérnek tartsák, mint egykor Robertet.)

2015. február: Kanye fellép a Grammy-díj-átadón. Előadja Only One című, Paul McCartney-val közös dalát, amit a családjának, Kimnek, a kis Northnak, valamint elhunyt édesanyjának, Donda Westnek címez.

2015. május: Egy évvel az esküvőjük után a pár bejelenti Kim második terhességét. A kisgyermekes anyuka mesél arról, hogy a lánya türelemre tanította.

2015. december 5.: Megszületik Saint West, a család első fia. A kis Szent születése a valóságshow-ban is látható.

2016. július: Kim kiáll a férje mellett, és Taylor Swift „ellen”. A rapper Famous című számában olyan obszcén szöveggel illeti az énekesnőt, hogy Swift teljesen kifordul önmagából. Kanye szerint a nő beleegyezett a szövegbe, ám Taylor ezt tagadja. Tavaly márciusban azonban előkerült az eredeti beszélgetés, amelyben Kanye és Taylor szóváltása hallható, és bebizonyosodik, hogy az énekesnő valóban nem adott engedélyt a szöveg felhasználására. Kimet ez nem zavarja, szerinte a helyzeten már semmi nem változtat, valóban Kanye tette Swiftet híressé. (A dalszöveg szerint Swift és West bármikor szexelhet, hiszen a férfi tette a „picsát” híressé...)

2016. október 2.: Párizsban fegyveresek kirabolják Kimet. A hotelben tartózkodó Kardashiantól egy közel ötmillió dolláros gyémántgyűrűt, két Cartier gyémánt karkötőt, egy arany-gyémánt Jacob nyakláncot, egy Lorraine Schwartz gyémánt fülbevalót és egy arany Rolex órát lopnak el. A New Yorkban koncertező West azonnal a feleségéhez rohan, Kim pedig hosszú hónapokra visszavonul a nyilvánosság elől.

2016. november: Kanyét kimerültségre hivatkozva kórházba szállítják, miután az előadó lemondja a Saint Pablo nevű turnéját. Néhány nappal korábban West egy koncertjén elkezdi osztani az észt (vagyis politizálni), majd hirtelen elviharzik a helyszínről. Belső források szerint a házasságuk válságban van Kim párizsi rablós incidense óta. Kanye egy hét múlva kijön a kórházból, majd azt kezdik pletykálni, hogy a rapper mentális állapota az, ami elmérgesítette a kapcsolatot. Kim mindenesetre örül, hogy a férje szakszerű segítséget kap.

2017. június: A People magazin megírja, hogy a pár egy béranyát fogadott fel, hogy az kihordja a harmadik gyermeküket. Kim mindkét korábbi csemetéjével veszélyeztetett terhes volt, ugyanis a méhlepényével gondok adódtak, belső vérzése volt.

2018. január 15.: Béranya hozza világra Kim és Kanye harmadik, Chicago West nevű gyermekét. A kislány Kanye gyermekkori lakhelye után kapja a nevét.

2018. május: West megijed, hogy Kardashian elhagyja. A félelmet kiváltó ok nem más, mint Kanye kijelentése, miszerint a „rabszolgaság eldöntés kérdése”, hiszen 400 évig mégsem lehet valami jelen a társadalomban, hacsak az illetők azt nem akarják.

2019. május 9.: Megszületik Psalm West, akit szintén béranya hoz a világra. Ő a házaspár negyedik gyermeke, és a második kisfiú.

2019. május: Kim és Kanye megerősítik a házassági fogadalmaikat. Kim esküje így szólt: „Te vagy a férjem. Te vagy a legjobb barátom. Hiszel bennem, és az egyetlen igaz szerelmem vagy.” A ceremónián a négy gyerek is részt vett.

2020. június: Kanye a Twitteren gratulál a feleségének, hiszen az ekkorra már milliárddolláros vagyonnal rendelkezik. A Forbes szerint a celeb vagyona „mindössze” 900 millió dollár. Ennyi füllentés azért belefér...

2020. július 4.: A függetlenség napján Kanye bejelenti, hogy indul az elnökválasztáson, Kim pedig támogatja őt. Kanye életvédő (vagyis elítéli az abortuszt) és vakcinaellenes, ám a felesége felszólal az oltások fontossága mellett. Kim azt is elmondta, hogy a férje családja támogatja a fiuk elképzelését, a nézeteivel és a kampánnyal kapcsolatos interjújával azonban nem értenek egyet. (A rapper korábban a republikánus Donald Trumpot támogatta, erről számos alkalommal meg is nyilvánult, nagy közfelháborodást okozva.)

2020. július: Kanye egy választási gyűlésen könnyek között mesélt arról, hogyan akarta őt a saját apja elvetetni, sőt, a rapper arról is beszélt, hogyan is tervezték elvetetni Kimmel az első lányukat. A zenész az elnöksége alatt is legálissá tenné az abortuszt, ám mindenképpen ellenezné azt. Gyermekenként egymillió dollárral „jutalmazná” a szülőket, ezzel a biztatva őket, hogy vállalják a kicsit.

2020. július: Kanye abortuszról való beszéde, és egy csomó, mostanra letörölt – a családod érintő – tweet után Kim megtörte a csended a férje mentális egészségéről. A rapper Kim anyjára is „Kris Jong-Un” néven hivatkozik, és nem engedi az Kimtől született unokái közelébe. „Mint azt sokan tudjátok, Kanye bipoláris zavarban szenved. Mindenki, aki maga is, vagy egy szerette által érintett, tudja, hogy milyen hihetetlenül bonyolult és fájdalmas ezt megérteni.” Kim elmondta, hogy a fekete előadókra nehezedő nyomás, az édesanyja halála, és persze a pandémiával járó bezártság is sokat rontott a férje mentális állapotán, ezután részvétet és empátiát kért a rapper irányába. Kanye később a Twitteren kért bocsánatot a feleségétől, hogy a privát dolgaikról nem megfelelő módon beszélt a médiában (célozva ezzel az abortuszos incidensre).

2020. december: Felröppennek a hírek, miszerint a pár egyre több időt tölt külön, és inkább a saját útjukat járják. (Kim a jogi pályán próbált elhelyezkedni, míg a rapper a 2020-as elnöki posztra pályázott.) A „család” a gyerekek kedvéért összejár, sok időt tölt együtt.

2021. január: Számos portál írja, hogy az „álompár” hat év után elválik, holott a West família ezt még nem erősítette meg. Egy másik lap szerint Kim már készül beadni a válópert, hiszen a különválásuk elkerülhetetlen. A nő belső információk szerint Laura Wasser válóperes ügyvédet kérte fel a képviseletre, a szakember korábban olyan sztárokat képviselt, mint Angelina Jolie, Hilary Duff vagy Christina Aguilera. Kim és Kanye „nem beszélnek róla, de már befejezték, csak a részleteken próbálnak megegyezni” (utalva a pár házasságára). Kanye jelenleg Wyomingban tartózkodik, külön a feleségétől és a gyerekektől. A rapper „szomorú, de jól van, tudja, hogy az elkerülhetetlen hamarosan bekövetkezik”.

2021. január: Cikkezni kezdenek a válás okáról, sokak szerint Kanye egy Jeffree Star nevű androgün sminkessel kavar. Jeffree a szépségipar egyik legmeghatározóbb alakja, neve köré olyan méretű és bevételű birodalom épült, amelyre korábban nem volt példa. A pletyka a TikTokon kapott szárnyra, a „besúgó” az összeesküvés-elméleteket gyártó influenszer, Ava Louise. A homofóbiával (is) vádolt Kanye, valamint a rasszista múltjáról hírhedt Jeffree szokatlan „szerelme” csak a hab a tortán, az a bizonyos pont az i-re, ami végleg elvághatta a Kimhez fűződő köldökzsinórt. Hogy mit szól ehhez Kardashian, és hogy van-e alapja a kapcsolatnak, vagy a tiktoker lány csak rivaldafényre vágyik, az hamarosan kiderül. Reméljük.

(Borítókép: Kim Kardashian és Kanye West. Fotó: Ian West / PA Images / Getty Images)