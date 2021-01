SZFE, Ódry Színpad: eltüntetik, mintha nem is létezett volna?

Korábban már írtuk arról, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett kuratóriuma a Magyar Református Egyháznak adná az Ódry Színpadot.

Azt a színpadot, ami az elmúlt 62 évben az ország egyik legrégebbi, és legfontosabb kulturális tereként működött, hiszen

Balázsovits Edit, a Vígszínház társulatának tagja 1997-ben szerzett diplomát, de azóta is többször járt vissza különböző eseményekre az Ódry Színpadra:

Két dolog ugrik be egyből. Mikor ott álltam a felvételin, és mikor nem is olyan régen elkísértem a papám amikor aranydiplomát kapott. Nagyon jó érzés volt újra ott lenni, ahol az egész kezdődött. A tudat, hogy az ember előtt kik álltak ott, pedig egy olyan érzést kelt, mintha az elődök szellemei ott lennének a falak között. Mintha a tér megjegyzett volna minden felhangzott mondatot, sírást, nevetést, színészi és nézői felismeréseket. Sok mindent élt meg az Ódry Színpad, egy új épületből ezek a dolgok értelemszerűen hiányozni fognak.

Az egyetem játszóhelyeként a színész és rendezőszakos diákok itt tudták először megmutatni magukat a nagyközönség és a szakma előtt. Egy-egy jól sikerült előadás vagy szereplés akár szerződtetést is jelenthetett a hallgatónak.

A színpad másik különlegessége, hogy sok nagy színész az Ódry színpadán játszhatott együtt először, sokan pedig utoljára, hisz az egyetemi évek múltán a legtöbb végzett hallgató más és más színházakba került.

– meséli Ódor Kristóf, a Centrál Színház társulatának tagja, aki 2013-ban kapott diplomát.

A Horthy-korszakban a főváros Vas utca 2/C alatti épülete a Keresztény Ifjúsági Egyesület (KIE) Nemzeti Szövetségének adott otthont, magába foglalva a protestáns helyőrségi templomot. Majd Budapest ostroma alatt a templom súlyos károkat szenvedett, 1950-ben pedig az egyesület feloszlatásával, az ingatlanvagyon állami tulajdonba került.

Pár évvel később a Színház- és Filmművészeti Főiskolához (egyetemi címét 2000. január 1-én kapta) került az épület, és a protestáns helyőrségi templom helyén megnyílt az Ódry Színpad: az imateremből nézőtér alakult, a KIE kisterméből büfé lett, a karzatra beköltözött a világítás, az ostrom alatt szinte megsemmisült orgona helyét pedig a színpad vette át.

Az egyetemi játszótér Ódry Árpádról, korának híres színházi emberéről, a harmincas évek legendás tanáráról kapta nevét.

Az egész színház szeretetem onnan jön, hogy egy gimnáziumba jártam Bóta Gáborral (magyar újságíró, színikritikus), akit mi akkor csak úgy hívtuk, a Jegyüzér. Persze nem üzérkedett, közönségszervező volt és mindig ő ajánlott jobbnál jobb előadásokat. Mivel a családunkkal szinte mind jártunk a nagy fővárosi színházakba, így Bóta az Ódry és a 25. Színház előadásait ajánlotta. Később néztem vizsgaelőadásokat is, volt, amiben barátaim is szerepeltek. Olyan darabokra is elmentem, amikre máshol nem ültem volna be, de mivel újító és izgalmas előadásokat játszottak, az mindig odavonzott. Úgy igazán a színházzal ott tudott találkozni a néző, mivel mindenből csak pár előadás ment, így az a kevés hatalmas energiákat mozgatott.