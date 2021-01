Melyik bolygóról csöppentél ide?

Gyeőry Balázs bábjai olyannyira magukon viselik készítőjének stílusjegyeit, hogy szinte mindegy, melyik típusú alkotásával találkozik az ember, felismeri bennük a művészt. Legyen szó karácsonyi manókról, tavasztündérekről, személyeket ábrázoló babákról.

Gyeőry alkotásai ezért is megosztóak. Vannak, akiket a figurák megrémítenek, ijesztőnek találják azokat, mások rajongásig szeretik a munkáját, és gyűjtőkké válnak.

A művész már kicsi korában alkotó lélek volt: amíg más gyerekek az óvodában sárból várat építettek, ő abból is lényeket próbált formálni. Később kiderült, jól megy neki a rajz, így művészeti előkészítőbe járt, ám kamaszkoráig nem nagyon tudta, hogyan tudná alkotásokra váltani a benne lévő kreatív energiát. Amikor pedig 14 évesen felvételizett a pécsi művészetibe, azt nem tudta eldönteni, melyik művészeti ág áll hozzá a legközelebb.

Végül az ötvös szakot választottam, és mikor kérdezték, miért pont azt, csak annyit tudtam mondani, hogy kizárásos alapon. Nem is vettek fel. Utólag úgy érzem, a kerámia mellett kellett volna döntenem, mert nem sokkal később kiderült, a mintázás áll hozzám a legközelebb.

A bábkészítés viszont mindig érdekelte. Misztikusnak találta, hogy életet öntsön egy lelketlen anyagba. Tizennyolc éves korában a kezébe akadt egy nagy babakönyv, amiben rátalált egy amerikai művész, E. J. Taylor munkáira, aki a Tiffany kirakatába is készített babákat. Az a stílus egyetlen pillanat alatt lenyűgözte, és a felismerés, hogy „ilyet is lehet”, egy egészen új világot nyitott meg előtte.

A nagymamám testvére jóban volt Kós Lajossal, a Bóbita Bábszínház alapítójával. Vitéz Lászlóval sorra nyerték az aranyérmeket. A figurához én is kötődtem, készítettem is egy Vitéz László bábot, amivel besétáltam a bábszínházba. Előadtam egy etűdöt, mire felvettek öszvérnek. Ez azt jelentette, hogy bábozhattam és a műhelyben is tevékenykedhettem. Aztán egyszer visszanéztem magam a felvételen, és rájöttem, hogy botrányos, amit csinálok, így a színészetet abbahagytam.