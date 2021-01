Zuglói civilek válasza Baánnak: színházat és galériát sem akarnak a Ligetbe

A Civilzugló Egyesület 2014-óta tiltakozik a múzeumnegyed-projekt ellen – olvasható Várnai László Indexhez eljuttatott levelében, amely a Baán Lászlóval készült Index-interjúra reagál.

Hangsúlyozzák, hogy a Városliget zöldterületének, épített infrastruktúrájának, burkolatainak, padjainak, közvilágításának, mellékhelyiségeinek megújítása ellen sosem tiltakoztak. Látják, hogy

a felújításoknak örülnek az itt élők, és sokan használják az új játszóteret, a futókört, a sportpályákat, a Rózsakertet, a felújított Olof Palme-házat és a botanikus kertet. Kérik, hogy e felújításokat folytassák a Liget többi részén is,

de új épületet már ne emeljenek, fogadják el a fővárosiak akaratát, és kompromisszumként az eddig épült épületek befejezését.

Az Indexhez eljuttatott közleményük kitér a Civilzugló Egyesület Múzeumi Negyeddel kapcsolatos tiltakozásai történetére, amely 2014-óta tart:

Mi adtuk át Baán úrnak a 20 000 tiltakozó fővárosi aláírását, vitatkoztunk vele a parlament kulturális bizottságában, mi szerveztük a Fogadj örökbe egy fát! és a parlament elé vonulós Megvédjük Budapest fáit! demonstrációt, mi szerveztük a Ligetvédőkkel a Hősök terei tízezres demonstrációt, és a mi tagjaink és a Ligetvédők ellen folyik bírósági eljárás, mert mi – ellentétben a főpolgármesterrel – ténylegesen oda is láncoltuk magunkat, amikor sorra lesöpörték a szakmai érveket, és már nem volt más mód a tiltakozásra. És emlékezhetnek, a mi egyesületünk adta be és nyerte sorra a pereket, semmisítették meg sorra az építési engedélyeket, mert a hivatalok még a kevés megmaradt környezetvédelmi építési törvényt sem tartották be.