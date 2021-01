A legjobb tíz film a tavalyi évről

A koronavírus előtt minden hétre jutott legalább egy filmbemutató, ám nem csak a mozik zártak be világszerte, de a forgatásokat is leállították, majd alternatív megoldásként a streaming szolgáltatók és a kábeltévék váltak filmes premierek fő terepévé. Bár jóval kevesebb film közül lehetett választani 2020-as felhozatalból, de azért az Amerikai Filmintézet összeállította a saját top 10-es listáját, amiben feltűnik néhány kíváló alkotás.

10.

Mit tehet egy dobos, ha kezdi elveszíteni a hallását? Utóbbit járja körül a film, amit nevezhetünk fejlődéstörténetnek, drámának, de akár zenés filmnek is.

9.

A Pixar ismét maradandót alkotott, ám ez az animációs filmje inkább szól a felnőtteknek. A történetben a főszereplő az élet és halál közötti alkonyzónából próbál visszatérni az élők sorába, miközben számot vet életéről, vágyairól, tetteiről.

8.

Klasszikus tárgyalótermi dráma A chicagói 7-ek tárgyalása, egy elhíresült amerikai perről. A rendező Aaron Sorkin neve garancia a színvonalas szórakozásra, emellett egy egész sor kiváló színész szerepel benne és a rendezőnek sikerült Sascha Baron Cohen-t a komolyan vehető színészek közé emelnie.

7.

A One night in Miami egy fikciós történelmi film, ami az Egyesült Államok afroamerikai históriájának négy olyan kiemelt személyét, mint Muhammad Ali, Malcolm X, Jim Brown és Sam Cooke-t helyezi egy időben, egy helyszínre, akikről már egyenként készítettek filmet, ám itt most ők maguk elemzik ki a saját jelentőségüket, kulturális hatásukat.

6.

Vannak színésznők – mint Frances McDormand –, akiknek nem kell bizonyítaniuk tehetségüket, hiszen bármiben játszanak, abban feledhetetlent nyújtanak. Sokan elképzelték már, hogy mindent hátra hagynak maguk mögött és szabadon élnek tovább, mint Paul Gauguin festő. Ez is egy ilyen mozi, ami a társadalomon kívüléseget helyezi a fókuszába.

5.

A tavaly előtti év sem múlt el reflektorfénybe került ázsiai (dél-koreai) film nélkül, így van ez 2020-as évvel is. Ám ezúttal egy igazi, minden percében szerethető családtörténet elevenedik meg ebben az alkotásban, ami egy dél-koreai család Egyesült Államokban való letelepedését mutatja be.

4.

Ez az alkotás az Egyesült Államok máig egyik legjobb filmjének tartott Aranypolgárnak, illetve a film forgatókönyvírójának, Herman J. Mankiewicz-nek igyekszik az életét bemutatni. A főszereplő, Gary Oldman, mint oly sokszor, most is a legjobbját adja.

3.

A top 10-ben ismét egy olyan film, ami az Egyesült Államok nem is olyan régi polgárjogi eseményeit dolgozza fel: a híres vagy hírhedt Fekete Párducok afroamerikai közösségi csoport vezetőjének halálát vehetjük górcső alá az alkotásban.

2.

Hollywoodra jelemző, hogy a maga módján reagál az aktuálpolitikai eseményekre (Donald Trump kirekesztő politikája). Talán emiatt került a legjobb filmek közé még egy afroamerikai szegmensű mű, amit nem mellesleg a Pulitzer-díjas August Wilson színdarabjából adaptáltak és ami egy blues énekes és annak tehetséges trombitása közötti viszonyról mesél.

1.

Ilyen ötletes, eddig nem használt megközelítésből még sosem került vietnami háborús tematikájú történet amerikai filmes feldolgozásra, de a rendező Spike Lee nem ma kezdte a szakmát és ezt ismét megmutatja a nagyvilágnak az öt fekete veterán kalandját bemutató művében.