Hosszú Katinka melegebb éghajlatról tért vissza

Több mint egy éve forog a Katinka c. hivatalos életrajzi dokumentumfilm Pálinkás Norbert rendezésében. A film alkotói nyomon kísérik Hosszú Katinka életét, a hányattatott tokiói olimpiára való rendhagyó felkészülését, és persze a magánéletét is filmre veszik.

Neki sem könnyű

A járvány, a karantén, az olimpia elhalasztása, a versenyek megszűnése, a kényszerpihenők hatalmas teherként nehezednek a többszörös olimpiai bajnok úszóra, így neki is naponta újra kell építenie önmagát. A Duna Arénában 2020 végén megrendezett ISL bajnokságon elért eredménye kijózanítóan hatott rá, a helyezéseivel való szembesülés megadta neki a végső lökést a harchoz: hatalmas lendülettel és kitartással vetette bele magát újra a munkába.

Méltó régi nagy híréhez

Az elmúlt hetekben Katinka Dubajban edzőtáborozott, ahová természetesen Máté is vele tartott. Meghatottan várta az utazást, hiszen lassan egy éve, hogy külföldön edzett volna. Katinka a helyszínen visszaállt a járvány előtti üzemmódra, szerelme, Gelencsér Máté mindenben támogatta őt, hiszen együtt edzenek, értékelik az eredményeket, állítják össze az edzéstervet, diétáznak.

Ezerrel beleálltam az olimpiába

Hosszú a munkát így foglalta össze: „Kőkemény munkával teltek Dubajban is a napok, de végre szuperül érzem magam, tele vagyok energiával. Ez most egy rendkívüli kor, rendkívüli kihívásokkal – nem volt egyszerű, de megtanultam ehhez is alkalmazkodni. Már kizárólag csak a jövőre koncentrálok, a céljaimra, ezerrel beleálltam az olimpiába. Már az utazás előtt átállítottam magam a régi Iron Lady-üzemmódra, és Dubaj is ezt erősítette: a meleg égövi edzőtábor mindig áldás a nyálkás, szürke téli hónapokban. A napfény, a kék ég, a meleg a megújulás érzését erősítették, felvillanyoztak, minden reggel úgy kelek, hogy ide nekem az oroszlánt is.”

A Katinka című hivatalos életrajzi dokumentumfilm a Szupermodern Stúdió gyártásában készül, és a tervek szerint a tokiói olimpia után, 2021 karácsonya körül kerül a magyar mozikba. Kérdés persze, lesz-e tokiói olimpia.

(Borítókép: Részlet a Katinka című hivatalos életrajzi dokumentumfilmből. Fotó: Katinka c. hivatalos életrajzi dokumentumfilm)