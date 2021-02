Angelina Jolie-nak sem könnyű a pandémia

Egyszerre színésznő, filmrendező és humanitárius, akiről mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy nyugalmas és unalmas életet élne. Hat gyermekével (és megszámlálhatatlanul sok háziállattal) osztozik egy lakáson – na nem mintha szűkölködnének… Maddox 19, Pax 17, Zahara 16, Shiloh 14, az ikrek, Vivienne és Knox pedig 12 évesek. Íme, a dackorszak kellős közepe. Az anyaként és lázadó nőként (is) ismert Jolie a jelenben él, mégis kiemelt figyelmet szentel nemcsak a saját, de az emberiség jövőjének is. Sokkal jobban érzi magát a negyvenes éveiben, mint húszévesen – teljességgel megállíthatatlan.

Az új elnök és a pandémia

Beiktatták Joe Bident, ma már ő ül a Fehér Ház Ovális Irodájában. A koronavírus elleni vakcina napról napra több emberhez jut el – Amerika egy új korszak kezdetén áll. A színésznő rengeteg erőfeszítést tett (és tesz a mai napig) a fiatal generáció támogatása érdekében. Ez talán fogható arra, hogy hat gyermeke van, akiken folyamatosan észleli a 12–24 éves korosztályt lefedő Z generációra nehezedő nyomást (ami Jolie gyermekkorára nem volt jellemző).

A gyerekek rengeteg zavaró impulzusnak vannak kitéve a mai világban, amitől a szülők egykor óvva voltak. Ám amikor a színésznő egyik fia oroszul vagy koreaiul társalog a külföldi barátaival, vagy a lánya Namíbiába telefonál, akkor az anya rájön, hogy a fiatalok milyen könnyen tudnak kommunikálni egymással nemzetközi szinten. Ez a kiterjedt ismeretségi kör a közeljövőben remek problémamegoldó módszer lehet. (Mivel a három idősebb gyermeke örökbe fogadott, Jolie fontosnak tartja, hogy mind a hat gyerek megismerje a másik születési helyét és kultúráját.)

A nagycsaládosokat különösen nehezen érinti a pandémia, de az élet apró örömei segítenek átvészelni a nehezebb időszakot is. A 16 éves Zaharát tavaly év elején műtötték, így amikor elrendelték a karantént, a család boldog volt, hogy sikerült az operáció, és egyből pozitív érzésekkel zárkóztak be. A közös születésnapozások szintén varázslatos pillanatokat tudnak okozni a család minden tagjának. Ráadásul a gyerekek apja, Brad Pitt csak öt percre lakik tőlük.

De vannak nehezebb napok is, főleg a mérföldköveknek számító eseményekbe rondít bele a vírus: a végzős Pax nem tudta kiélvezni az utolsó középiskolai évét, a friss jogosítványos Zahara pedig csak szkafanderszerű öltözékben ülhetett volán mögé a vizsgán.

Egy sztárcsalád mindennapjai

Soha nem tudtam egy helyben ülni. Bár mindig is sok gyereket akartam, de amolyan Jane Goodall-féle anyának képzeltem el magam, aki egy dzsungel közepén utazgat. Az anyaságra soha nem gondoltam igazi, hagyományos értelemben.

– nyilatkozott a színésznő. Jolie szerint hiányoznak belőle azok a tipikus készségek, amelyek tradicionális családanyává és háziasszonnyá tennék őt. Ám mindent „átvészel”, a gyermekei szerencsére alkalmazkodók és segítőkészek, igazi álomgyerekek. Úgy érzi, egy csapatot alkotnak a kamaszokkal.

Ahol tud, ott segít

Hamarosan megjelenik Geraldine Van Bueren emberi jogi ügyvéddel közös Know Your Rights (and Claim Them) című könyve, ami gyerekeknek és fiatal felnőtteknek készül. (Magyarul „Tudd a jogaidat, és élj velük”). A szerzők és a kiadvány célja, hogy segítse a fiatalokat annak a meghatározásában és felismerésében, hogy ki vagy mi gátolja meg őket az emberi jogaik gyakorlásában. Senkinek nem áll jogában megsérteni vagy elhallgattatni az ifjúságot, akik készen állnak harcolni, ha kell.

Talán a kamaszkori punk beszél belőle, de imádja a fiatalság szellemét. Jolie szerint ők sokkal tisztábban látják a dolgokat, mind a rosszat, mind pedig a jót. Minden hezitálás nélkül képesek kijavítani vagy vitába szállni egy idősebb emberrel, ha az ostobaságot vagy illetlen dolgot cselekszik. A színésznő ugyanez a személyiség akar maradni a negyvenes éveiben is.

Angelina Jolie 20 éve az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának speciális küldöttje. A húszas évei közepén csizmát húzott, hátára kapta a táskáját, és elindult, hogy felfedezze, mi a fene folyik a nagyvilágban, és belekóstoljon az élet velejébe, ne csak a gyermekkora szűk környezetével legyen tisztába. Dühös volt, és megdöbbent, amikor az emberek millióit ellehetetlenítő és lemészároló rendszerekkel találkozott.

Egyszerre gyűlöli és szereti az ENSZ-t, a segítőkész emberek látványa mindig örömmel tölti el. Azt viszont ki nem állhatja, amikor a kormányok semmi erőfeszítést nem ölnek bele abba, hogy megszüntessék a szenvedés forrását egyes népeknél. A menekültügy egyre csak romlik, az ember úgy beszél róluk, mintha teher lenne a létük – Jolie úgy hiszi, a migránsok más szemmel nézik az életet, és máshoz is értenek. Felálltak az elnyomásukkal szemben, ezért meg kell tisztelni őket.



A színésznő hamarosan életrajzi dokumentumfilmet rendez Don McCullin háborús fotósról, az év második felében pedig a Marvel-széria Örökkévalók című szuperhősös filmjében ölt aranyszínű ruhát Richard Madden és Salma Hayek mellett. (Borítókép: Angelina Jolie a Demóna európai premierjén 2019. október 9-én. Fotó: Samir Hussein / WireImage)