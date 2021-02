Lady Gaga megédesíti Tony Bennett demenciáját

Habár az Alzheimer-kór gyakran megfosztja a beteget az emlékeitől, a beszédkészségétől, a szövegértésétől, és persze a szerettei felismerésétől, Bennettnek szerencséje van – talán soha nem lesznek ilyen és ehhez hasonló panaszai. A kór azonban nála is érzékelhető, hiszen olyan nyilvánvaló dolgokkal nincs tisztában, mint az aznapi időjárás (miközben percekkel azelőtt tért vissza a kutyasétáltatásból) – mondja a felesége, Susan.

60 év van közöttük, mégis a legjobb barátok

Bennett egyik, ha nem a legifjabb „tanítványa” a néhai Amy Winehouse mellett Lady Gaga. Legelső, 2011-es duettjük, a The Lady Is a Tramp az énekesnő karrierjének egyik mérföldköve lett, hiszen a huszonéves glam-rock/popsztár – és persze az egész világ – rájött, hogy Tonyhoz hasonlóan ő maga is jazzénekes. (Gaga kicsi korától fogva jazz műfajban énekelt, mégsem ebben a stílusban futott be és lett világhírű.) Az improvizálások gyönyörű hangzása meggyőzte Tonyt, hogy Gaga született jazzénekes.

2014-ben a pár kiadta Cheek to Cheek című albumát, ami jazz-sztenderdeket tartalmazott. Az album a Billboard Top 200 élén debütált, a siker tehát nem volt elvitatható, és hamarosan szó esett a folytatásról is. Amint a napokban kiderült, 2018 és 2020 között már fel is vették a dalokat. Azért csak hét évvel később lett újabb jazz albumuk, mert Gaga 2018-as Csillag születik című bombasikerű filmje, két saját albuma (a 2016-os Joanne és a 2020-as Chromatica), no meg persze a koronavírus is késleltette a megjelenést. A várva-várt lemez előreláthatóan tavasszal jelenik meg. Bennett felesége szerint az énekes betegsége már a Gagával közös munka során is jelentkezett – igaz, ekkor már két éve kimutatták nála az Alzheimer-kórt. Susan eleinte óvta a férjét a munkától, végül beadta a derekát.

A demencia sötét oldala

A humoráról és jókedvéről ismert Tony sokkal csendesebb és visszahúzódóbb volt a második – Lady Gagával közös – album felvételekor, mint amit a hatvan évvel fiatalabb énekesnő megszokott. Az énekórákról fennmaradt videókon jól látni, hogy Bennett alig beszélt, és amikor megszólalt, akkor is alig volt érthető a mondandója – elveszettnek tűnt. Gaga, ahogyan azt Tony orvosai javasolták, röviden és érthetően válaszolt neki, pozitív visszajelzéseket küldve az idős társ felé.

Jól hangzol, Tony!

– mondta az énekesnő, míg Bennett válasza mindössze ez volt:

Köszi!

. Az énekesnőn látszik, hogy nagyon érzékenyen érinti őt az eset, hiszen Bennett nemcsak a mentora, de egyben a barátja is.

(Borítókép: Lady Gaga és Tony Bennett 2019. január 20-án. Fotó: Kevin Mazur / Getty Images Hungary)