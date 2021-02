Az Index mai programajánlója, amivel kivédhető, hogy ki kelljen tekintenünk az ablakon.

1. Olvasás. Könyvmolyok számára ideális idő a mai. Ehhez ajánlom Anne de Courcy Chanel a Riviérán című könyvét az Európa Könyvkiadótól. A Riviéra szó említésére önmagában napfény járja át a szívet újra, Chanel pedig szállítja az izgalmakat, hiszen kreatív, izgága és olykor kellemetlen lénye a biztosítéka annak, hogy sosem unatkozunk a társaságában. A Riviérán lévő villája, a La Pausa vonzotta a kor hírességeit, művészeit, politikusait. A kibontakozóban lévő második világháború azonban ezt a közeget is megmérgezte, majd a háború előtti partik és kaszinók csillogása átadta a helyét a kitelepítések borzalmainak; otthon nélkül maradt, menekülő családok ezrei érkeztek a nyaralóhelyre. A könyv segítségével pedig szemtanúi lehetünk egy olyan zuhanásnak, ahol a legragyogóbb magasságokból visz az út a legmélyebb szakadékokba. A zuhanórepüléssel gazdagok és szegények, kivételezettek és elűzöttek sorsán keresztül ismerkedhetünk meg. (Kitzinger Szonja)

2. Színház. A pandémiás időszak ellenére a színházak online előadásaikkal igyekeznek pótolni az űrt. A Szkéné többek között a Köztünk marad című online játékra hívja a nézőket, akik aktívan részt vehetnek az események alakulásában. Nemcsak élő, hanem korábbi előadások és koncertek megtekintésére is lehetőséget nyújt az eSzinház. Ha úgy érezi, inkább filmet nézne, akkor felfrissülés lehet a napokban kezdődő és február 10-ig tartó 10. Finn Filmnapok. Ezek mellett a Filmio, a minden idők legjobb magyar filmjeit felsorakoztató filmtár is izgalmassá teheti ezt a borongós napot. (Bika Gabriella)

3. Zene. Múlt héten már megírtuk, hogy idén Liszt Ferenc és Hector Berlioz életművét állítja a középpontba a Müpa hagyományos maratonja. A sorozat lényege, hogy egy-egy zeneszerző műveit mutatják be egyetlen napon több koncerten. Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődött a program Bogányi Gergely zongoraművész hangversenyével, és este 10-ig tart, mikor a Budapesti Fesztiválzenekar lép a pódiumra. A koronavírus-járvány miatt az élő előadásokat online közvetítik a Müpa honlapján. (Csernus János)

4. Filmezés. A pandémia – különösen a mai szomorkás időben – egyéb elfoglaltság híján természetesen kiváló lehetőséget nyújt arra is, hogy egy időre otthon ülős-filmezős-tespedős (angol „szakkifejezéssel” élve couch potato) üzemmódba váltsunk. A jó filmek tárháza természetesen kifogyhatatlan, ám ha mégis megjelölhetünk valami konkrétat, érdemes ötvenedszerre is újranézni Bud Spencer és Terence Hill megunhatatlan klasszikusait, akár egy tartalmas filmmaraton keretében. Főzzünk mellé ebédre egy jókora kondér hagymás babot, és már kész is a program! (Patthy Loránd)

5. Sorozatnézés. A Netflix kínálata egy igazi barátnős sorozattal bővült. A Szentjánosbogár lányok története a napokban debütált, és nagy várakozás előzte meg, hiszen a romkom filmek koronázatlan királynője, Katherine Heigl játssza az egyik főszerepet. Egy könyvadaptációról van szó, ami Kristin Hannah azonos című regénye alapján készült. A történet két teljesen ellentétes személyiségű lány barátságát mutatja be három idősíkon keresztül. Tully (Alissa Skovbye, Katherine Heigl) egy hippi anya vagány lánya, aki a 70-es években megismerkedik a kicsit zárkózott, látszólag mintacsaládban élő Kate-tel (Roan Curtis, Sarah Chalke). Majd ugrunk egy évtizedet, ahol egyetemi évek, munkakeresés, kapcsolati dolgok kerülnek előtérbe, míg 2003-ban vesszük fel a jelen szálait, ahol a két nő élete újabb fordulóponthoz érkezik. A hangulat a múltidézés miatt is kellemesen retró, a különböző idővonalakon kapott puzzle-darabok pedig szépen építik fel a történetet. (Korcsmáros Felícia)

+1. Sütés, főzés. Egy maihoz hasonló, szomorkás szombaton nem is lehetne máshol elütni az időt, mint a konyhában. Én egy csodás szalagos fánkot ajánlanék mára, ami kiválóan passzolhat egy késő délutáni vagy esti filmezéshez. Az elkészítés alatt figyeljünk oda a megfelelő kelesztésre, enélkül ugyanis nem lesz tökéletes a fánkunk. Ha csodásan feljöttek a fánktésztáink, nyomkodjuk be a közepület, majd fejjel lefelé tegyük forró olajba, és fedjük le. Pikk-pakk, kész is vannak néhány perc alatt, az pedig már csak rajtunk múlik, hogy mivel ízesítjük. Ha viszont inkább egy profi receptjére lennének kíváncsiak, érdemes Szabi A Pék tanácsait megfogadni, mert ő aztán igazán érti a dolgát, szerinte rum is kell a tésztába, hogy a fánk ne tocsogjon az olajtól! (Reim Károly)

Borítókép: MTI / EPA. Fotós: Yoan Valat