Nagy Feró: Senki nem mondta, hogy az élet olyan igazságos lesz, hogy Krisztus lejön a keresztről

Nagy Feró zenész, színész, műsorvezető, előadóművész. A jég hátán is megél, sőt, ha kell, és jól megfizetik érte, képes elhitetni velünk, hogy jégtáncos is. Átváltozó- és átváltoztató művész, aki képes egy romantikus dalból is rendszerellenes punkszámot varázsolni. A rendszer tagadását tőle is tanulhattuk annak idején – jól jön az ilyesmi nehéz napokon. Nagy Feró 75 éves lett januárban és még a megkoronázott vírust is legyűrte.