Lehet, hogy hamis? Visszavonták az árverésről az állítólagos József Attila-kéziratot

Leveszik az aukciós listáról azt a nemrég felbukkant József Attila-kéziratot, melyre máig az antikvarium.hu online könyvkereskedés honlapján lehetett licitálni. Chovanecz Balázs, az internetes árverést lebonyolító oldal tulajdonosa az Indexnek elmondta: csak kötelező szakértői vizsgálat után árulhatják tovább a kéziratot, melynek hitelességét több József Attila-szakértő is kétségbe vonja.

Chovanecz Balázs, az online antikvárium tulajdonosa arról számolt be, hogy hétfőn szakértői csoportot hívtak össze a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A jelenlévők az antikvárium.hu oldalon árverésére kínált, eddig ismeretlen József Attila-kézirat hitelességére vonatkozó erős kételyeket vitatták meg.

A kéziratot ezt követően, hétfő délután vonták vissza az árverésről. Ezt az Index tudta meg, miután a PIM munkatársai és a József Attila Társaság elnökségi tagjai megvitatták a kézirat eredetiségét. Chovanecz Balázs erről így tájékoztatta az Indexet:

Az autográf hitelességét senki sem cáfolta perdöntő módon. Rákérdeztem többször is, kértem, hogy említsenek konkrétumokat, ami alapján eldönthetnénk, hogy igen vagy nem, de nem tették meg. Azt az elméletet elvetették, hogy a Számvetés című vers hiteles kéziratából származhatnak az aukción felbukkant, eddig ismeretlen József Attila-írás szavai.

Chovanecz Balázs azt is elmondta, hogy az árverésre bocsátott kézirat hitelességét számukra korábban kielégítően bizonyította az általuk felkért irodalomtörténész, Bíró-Balogh Tamás írásos véleménye. A szegedi szakértő hosszas elemzés után egyértelműen József Attilának tulajdonította a költő váratlanul felbukkant noteszlapokon látható, eddig ismeretlen szövegét. Az erről szóló hírt a telex.hu tette közzé hosszú elemző cikkben.

Mint azt Kalla Zsuzsa irodalomtörténész, a PIM gyűjteményi főigazgató-helyettese a kézirat kapcsán az Indexnek elmondta:

mára az irodalomtörténész szakértők is piaci szereplőkké váltak... (...) minden vélemény, eredetiséget alátámasztó állásfoglalás, hitelességét, irodalomtörténeti jelentőségét igazoló tanulmány jelentősen befolyásolja egy árverés előtt álló kézirat piaci értékét.

A kézirat visszavonását most az is megelőzte, hogy többen, köztük a József Attila Társaság nevében az elnök, Tverdota György irodalomtörténész is kétségbe vonta a szöveg hitelességét; Sárközi Éva filológus, József Attila-kutató a prae.hu oldalon olvasható írásában pedig azt sem zárja ki, hogy ügyes hamisítványról van szó.

Az Index kérdésére dr. Holéczy Zsuzsa igazságügyi írásszakértő elmondta, hogy amennyiben egy szakértő összehasonlíthat két kéziratot, szinte száz százalékban megállapítható, ha az eredeti alapján hamisították a másikat.

A vizsgálatokat kötelezően el kell végezni ahhoz, hogy értékesíteni tudjuk a tételt. Ez azt jelenti, hogy még a mai nap folyamán visszavonjuk a jelenlegi árverésről



– indokolta a döntést Chovanecz Balázs, aki azt is hozzátette, hogy amennyiben a vizsgálatok igazolják az eredetiségét, újra árverésre bocsátják a kéziratot.