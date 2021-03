Az 1984-ben bemutatott Amadeus című film már megjelenése évében is kultikusnak számított, az idő pedig továbbra is az alkotókat igazolja. A Mozart riválisa, Salieri szemszögén keresztül ábrázolt történet önmagában is hihetetlenül izgalmas alapanyag, de a film készítését több érdekesség előzte meg.

Ezekből válogattunk pár érdekességet.

Mindenről Puskin tehet

A film alapjául Peter Shaffer színdarabja szolgált, ami viszont még Alexandr Szergejevics Puskin 1830-ban írt, Mozart és Salieri című tragédiáját dolgozta fel. Az Amadeus cím már Shaffertől származik, az általa írt darab ősbemutatója pedig csak öt évvel előzte meg Miloš Forman nyolcszoros Oscar-díjas filmjének premierjét.

Sztárokkal reklámozták

Mivel a film mögött nem állt sem nagy filmstúdió, sem dollármilliók hegye, így az Orion Pictures kreatív megoldáshoz folyamodott, hogy promotálni tudja a filmet. Alkottak egy videóklipet, amiben olyan híres előadók és zenekarok bukkantak fel, mint Bruce Springsteen, Van Halen, The Police, The Beatles, Madonna, Michael Jackson, KISS, David Lee Roth vagy Elton John.

Felgyújtották a lámpát

A filmben kínosan ügyeltek arra, hogy korhű világítást alkalmazzanak. Forgattak például a prágai Tyl Színházban is, ahol 1787 októberében mutatták be a Don Giovannit. A történet szépsége, hogy a színházat utoljára 1783-ban újították fel. Ez persze kapóra jött a stábnak, az ott felvett jeleneteket gyertyafény mellett rögzítették. A film koreográfusa, Twyla Tharp erről így nyilatkozott 2015-ben:

Égett a tűz mindenhol. Akár az egész operaházat leégethettük volna. Valódi lánggal égtek a csillárok is.

Elég lett volna fejet biccenteni

Amiről viszont csak a film megjelenése után derült ki, hogy nem az adott kornak megfelelően ábrázolták, az a vezénylés. Ugyanis a karmesterek akkoriban egybeolvadva a zenekarral maguk is valamilyen hangszeren játszottak, és a zenészek a fejmozgásukból tudtak következtetni a követendő tempóra. Plusz Mozart balkezes volt, az őt alakító Tom Hulce viszont jobbkezes.

Csak a kezét figyeljük!

Jobb kéz ide vagy oda, Tom Hulce a forgatást megelőző hónapban napi átlag öt órát gyakorolt egy profi zongoratanár segítségével, hogy minél hitelesebb lehessen a játéka. A belefektetett energia végül meghozta gyümölcsét, nem kellett külön zenészre cserélni a kezeit azokban a jelenetekben, ahol Mozart zongorán játszott.

Nem volt vele az erő

A nyolcvanas évek elején Mark Hamill épp színházban formálta meg Shaffer darabjában Wolfgang Amadeus Mozart szerepét, és ezen felbuzdulva nagyon szerette volna eljátszani a filmben is a karaktert, de Miloš Forman nem engedte neki. Meg volt róla győződve, hogy a nézők nem tudnának elvonatkoztatni Luke Skywalkertől.

És azok a nevek

Nem csak Mark Hamill neve merült fel címszereplőként. Forman először Kenneth Branagh ír származású brit színészt akarta Mozart szerepére, végül mégis inkább amerikai szereplőben gondolkodott. Szóba került még Mel Gibson, Tim Curry, s mivel Mozart a maga idejében rocksztárnak számított, így Mick Jagger és David Bowie neve is felmerült.

(Borítókép: Jelenet a Csillagok háborúja IV. rész – Egy új remény (1977) című filmből. Fotó: IMDb)