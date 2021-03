A Mank kapta a legtöbb, tíz jelölést az idei Oscar-díjakra. David Fincher filmje mellett hét alkotás esélyes a legjobb film díjára az amerikai filmakadémia hétfői Los Angeles-i bejelentése szerint.

Az Oscar-jelöléseket helyi idő szerint hétfőn hajnalban közvetítették a filmakadémia hivatalos internetes csatornáin. A jelölteket az élő adásba Londonból bejelentkező Prijanka Csopra Jonas indiai származású színésznő-producer és férje, az énekes-színész Nick Jonas ismertették.

A legjobb filmek mezőnyébe a Mank mellett a The Father, a Judas and the Black Messiah, a Minari, A nomádok földje, az Ígéretes fiatal nő, a Sound of Metal és A chicagói 7-ek tárgyalása jutott be az akadémia tagjainak szavazatai alapján.

A legjobb nemzetközi film kategória jelöltjei közé került a dán Még egy kört mindenkinek, a hongkongi Better Days, a román Collective, a tunéziai The Man Who Sold His Skin és a Quo Vadis, Aida? című produkció Bosznia-Hercegovinából.

A 93. Oscar-díjátadó gálát április 25-én rendezik meg Los Angelesben, és már ki is hirdették a legrosszabb filmes díjra a jelölteket az Arany Málnára. Most, nem sokkal később, a legnevesebb filmes elismerésnek járó trófeát, az Oscar-díj jelöltjeit is elkezdte közzétenni az akadémia. Koronavírus miatti korlátozások ide vagy oda, így is sikerült összegyűjteni a kategóriákra megfelelő filmeket. A jelöltek között megtalálható a magyar rendező által operált Pieces of Woman főszereplője, Jessica Kirby, akiről külön írtunk egy cikket is.

ÍME AZ EDDIGI JELÖLTEK LISTÁJA:

Legjobb film

The Father

Judas And The Black Messiah

Mank

Minari

A nomádok földje

Ígéretes fiatal nő

Sound Of Metal

A chicagói 7-ek tárgyalása

Legjőbb női főszereplő

Carey Mulligan (Ígéretes fiatal nő)

Frances McDormand (A nomádok földje)

Viola Davis (Ma Rainey: A blues nagyasszonya)

Andra Day (The United States vs Billie Holliday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Legjobb férfi főszereplő

Chadwick Boseman (Ma Rainey: A blues nagyasszonya)

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Legjobb rendező

Chloe Zhao (A nomádok földje)

David Fincher (Mank)

Thomas Vinterberg (Még egy kört)

Emerald Fennell (Ígéretes fiatal nő)

Lee Isaac Chung (Minari)

Legjobb női mellékszereplő

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Glenn Close (Vidéki ballada az amerikai álomról)

Olivia Colman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Yuh-Jung Youn (Minari)

Legjobb férfi mellékszereplő

Daniel Kaluuya (Judas And The Black Messiah)

Sacha Baron Cohen (A chicagói 7-ek tárgyalása)

Leslie Odom Jr. (One Night In Miami)

Paul Raci (The Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas And The Black Messiah)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

A nomádok földje

One Night in Miami

A Fehér Tigris

Legjobb forgatókönyv

Judas and the Black Messiah

Minari

Ígéretes fiatal nő

Sound of Metal

A chicagói 7-ek tárgyalása

Legjobb eredeti betétdal

Io Sì (The Life Ahead)

Speak Now (One Night In Miami)

Fight For You (Judas and The Black Messiah

Hear My Voice (A chicagói 7-ek tárgyalása)

Husavik (Eurovíziós Dalfesztivál: A Fire Saga története)

Legjobb eredeti filmzene

Az 5 bajtárs

Mank

Lelkiismeretek

Minari

A kapitány küldetése

Legjobb jelmez

Emma

Ma Rainey: A blues nagyasszonya

Mank

Mulan

Pinocchio

Legjobb smink és haj

Ma Rainey: A blues nagyasszonya

Mank

Vidéki ballada az amerikai álomról

Pinocchio

Emma

Legjobb díszlet

Mank

The Father

Ma Rainey: A blues nagyasszonya

A kapitány küldetése

Tenet

Legjobb vágás

The Father

A nomádok földje

Ígéretes fiatal nő

Sound of Metal

A chicagói 7-ek tárgyalása

Legjobb operatőri munka

Mank

A nomádok földje

A kapitány küldetése

A chicagói 7-ek tárgyalása

Judas and The Black Messiah

Legjobb vizuális effektus

Love and Monsters

Mulan

Tenet

Az éjféli égbolt

Ivan, az egyetlen

Legjobb dokumentumfilm

Time

Crip Camp

The Mole Agent

Tanítóm, a polip

Kollektíva





Legjobb nemzetközi film

Még egy kört mindenkinek

Better Days

Quo Vadis Aida?

The Man Who Sold His Skin

Kollektíva

Legjobb rövidfilm

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Legjobb animációs film

Lelki ismeretek

WolfWalkers

Előre

Lunaria – Kaland a Holdon

Shaun, a bárány és a farmonkívüli

Legjobb animációs rövidfilm