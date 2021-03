Bay Éva és Mohai Gábor ismét a képernyőn

Április 1-jén idősíkot vált a Paramount Network. A filmes csatorna egy napra meghívta a képernyőre a rendszerváltás előtti televíziózás sztárműsorvezetőit, Bay Évát és Mohai Gábort. A két múlt századi bemondó a nyolcvanas évek stílusában konferálja fel a produkciókat. Bay Éva ma is tévéfüggő, de a reklámokon mindig elalszik.

Csütörtökön megmutatja a Paramount Network filmcsatorna, hogyan konferálták volna fel a bemondók annak idején a produkciókat, és miként hatnak retró stílusban narrálva a mai filmajánlók. Ezenfelül a kort alapvetően meghatározó kalózvideók hangulatát is felidézi a csatorna.

A videódiszkók és videós kocsmák éveiben a Nyugatról becsempészett akció- és kalandfilmes kazettákon szinkron helyett hangalámondással igazították el a nyugati kultúrára éhező magyarokat. A kocsmák falára erősített, szovjet színes tévéken, melyeken lila volt a piros és zöld a kék, vagy a saját videólejátszó-tulajdonosok otthoni készülékein élvezve a tiltott filmeket, az angol nyelvű párbeszédek jelentéséről egy többnyire bátortalan szinkrontolmács hangján értesült a néző.

Így derült ki, mit mond két pofon között Chuck Norris, miközben kimenti a vietnámi háború évtizedek óta dzsungelbörtönben senyvedő amerikai hadifoglyait, azok számára is, akik csak annyit tudtak angolul, hogy lévisz farmer.

Április elsején kiderül, hogy működnének ilyen narrációval például a Transformers vagy a Mission Impossibile emblematikus jelenetei.

A képernyőre visszavarázsolt Bay Éva, aki 1976-tól 1999-ig volt a Magyar Televízió munkatársa, több mint fél évtizeden át híradózott, vezetett közéleti és szórakoztató műsorokat, ma is televíziófüggő.

Férjével, a szintén szakmabéli Marczali Lászlóval közös szentendrei otthonukban szinte minden helyiségben van tévé. A híreket az összes csatornán megnézi, plusz neten és rádión is követi az eseményeket. A filmeket, sorozatokat viszont már nem szereti a hagyományos tévén nézni, mert zavarják a reklámok.

Annak idején reklámblokkok voltak a műsorban, ezeket fel is konferáltunk. Nyilván sokkal kevesebb volt a hirdetés, és azok se a filmek közben ugrottak elő. A mostani tévékben folyton megszakítják a filmeket a reklámblokkok. Átkapcsolok egy másik csatornára, de nagyon okosak ám, mert általában ott is reklám megy. Ilyenkor mérgemben elalszom.

– mesélte az Indexnek Bay Éva.

A ma is aktív egykori tévés leginkább streamcsatornákat néz, mert imádja a filmeket. Arról, hogy mi várható csütörtökön, nem árult el részleteket, de szerinte jól fognak szórakozni, és szórakoztatni barátjával és kollégájával, Mohai Gáborral.

Ami a televíziózás jelenét illeti, tetszik neki, hogy napjainkban sokkal szabadabb légkör uralkodik a stúdiókban, személyesebb, kevésbé visszafogott a műsorvezetői stílus. Saját műsorra már nem vágyik, pláne most, amikor egy hónapja sántít, mert egyik német juhász kutyusa nekifutásból üdvözölte. Örül, ha eszébe jut a mai tévéseknek, munkáért soha nem keres senkit, de még mindig megtalálják. Szívesen dolgozik fiatalokkal, élvezi a tőlük kapott energiákat. Április elsejét személy szerint is nagyon szereti, mivel 1976-ban ezen a napon volt először adásban. Ez egy nagyon jó kis nap! – szögezte le a magyar televíziózás nagyon is élő klasszikusa.