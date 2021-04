Ha mindig is szeretett volna macskametálra headbangelni, eljött az idő

Cattera néven debütált a világ első macskametál bandája – szúrta ki a Player. A Hunger Of The Beast című, másfél perces zúzás közben egy macska nyávogása hallható. A borítója is autentikus, ugyanis azon egy nyitott macskaeledel-konzervbe vágott, lefelé fordított pentagramma látható.

Az alkotás nagyon rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert, a kommentelők közül egyesek már meg is jegyezték a „dalszöveget” valaki más pedig azt jelezte, hogy Spotify-on szeretné hallgatni a dalt.

A rajongóknak azt is megmutatta az „énekes”, hogyan készülnek a dalok a stúdióban. Akik nem értenek macskául, megnézhetik az angol feliratot.