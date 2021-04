Ajándékokkal búcsúztak a Barátok közt színészeitől

Huszonhárom év után végleg befejeződik a Barátok közt sorozat az RTL Klubon. A nézők még nyár közepéig nyomon követhetik a szériát, ám a legtöbb színész már túl van az utolsó forgatási napon – írja a Blikk.

Mint a hollywoodi filmeknél is szokás, ők is megtarthattak néhány apróságot a díszletek közül. Doktor Balogh Nóra, vagyis Varga Izabella megkapta a sorozatbéli lakását régóta díszítő festményét, valamint az ügyvédi pecsétjét, sminktáskáját, pénztárcáját és a bevásárlószatyrát is.

A legviccesebb ajándék pedig az a kötél, amellyel az elrablásomkor kötöztek meg

− mesélte nevetve a színésznő.

Rékasi Károly az általa megformált rosszfiúhoz, Barta Zsolthoz méltóan többek között egy kellékpisztolyt vitt magával. Vili bácsi, vagyis Várkonyi András egy tálcát kapott ahhoz a sörhöz kapcsolódóan, amit a sorozatban is fogyasztott.

A karakterem annyit megivott belőle az évek alatt, hogy egy kisebb uszodát is megtölthetnék vele

– idézte fel a színész.