Az emberiség folyton a csúcsokra tör, mindig elődei rekordjait szeretné megdönteni, nincs ez másként a koncertrendezőkkel és a zenekarokkal sem. A most következő lista a világtörténelem legnagyobb koncertjeit mutatja be, és ha a teljes átélésre nincs is lehetőség, a világhálóra feltöltött több tízezer koncertfelvétel segítségével megidézhetjük az események hangulatát.

Biztos, hogy jól írtátok a címben? Hogy Budapest lakosságának másfélszerese, három és fél millió ember egyetlen koncerten, egyetlen fellépőért?

A koronavírus-járvány idején ez elképzelhetetlennek tűnik, mégis megtörtént, méghozzá nem is olyan régen. A világtörténelem legnagyobb koncertjein milliók vannak jelen egy időben egy helyen, és nemcsak a színpadon fellépő zenekarok írták be a nevüket a rekordok könyvébe, de a nézők is. Cikkünkben a The Rolling Stones hatalmas koncertjével kezdünk Brazíliából, hogy aztán eljussunk Moszkváig, ahol Jean-Michel Jarre olyat tett, amit előtte senki.

Olyan eseményeket veszünk jobban górcső alá, amiken nagyon kis helyekre rengeteg ember zsúfolódott össze, hogy közösen hódoljanak a szenvedélyüknek, a zenének és a zenehallgatásnak.

5. The Rolling Stones (2006)

Talán nincs olyan ember a földön, aki ne tudná legalább csak dúdolni a The Rolling Stones valamelyik slágerét. Az idén 59 éves zenekar mindent elért már, amit csak lehet, nem véletlen, hogy ezen a listán is helyet kapott. Jaggerék hatalmas rajongótáboruk ellenére ezúttal csak sereghajtók a legek listáján 2006-os koncertjükkel. Az említett évben ugyanis másfél millió embernek szólt a Satisfaction a riói Copacabana Beachen.

Fotó: Luciola Vilella / Northphoto A Rolling Stones riói koncertje, 2006

A koncertet persze a brazil televízió is élőben közvetítette, így szerencsére a teljes fellépés könnyen elérhető a YouTube-on.

4. The Love Parade (2008)

A negyedik helyen tulajdonképpen nem is előadóról van szó, hanem egy zenei fesztiválról. A kifejezetten elektronikus zenei rendezvény 2008-ban olyan neveket sorakoztatott fel, mint Paul van Dyk, Carl Cox vagy Armin Van Buuren. Meg is lett az eredménye. A dortmundi fesztivál egymillió-hatszázezer bulizni vágyót vonzott be, amivel könnyen bekerültek a leglátogatottabb zenei események közé.

3. AC/DC, Metallica (1991)

Kilencvenes évek eleje, Moszkva. Az AC/DC és a Metallica közös koncertet ad, a hideg orosz tél ellenére hatalmas embertömegek érkeznek meghallgatni a sztárzenekarokat. A Monsters of Rock névre keresztelt esemény végül egymillió-hétszázezer rockert vonzott a helyszínre, ami ismét csak az bizonyítja: a rock élt, a rock él, a rock élni fog.

2. Rod Stewart (1994)

Nagy vitát váltott ki a brit énekes-dalszerző 1994-es koncertje. Mivel Rod Stewart a riói szilveszter estéjén adta élete legnagyobb buliját, ezért többen hivatkoznak arra, hogy a négymilliós nézőszámból közel egymillióan csak a rendezvény tűzijátékra érkeztek, és nem magára a koncertre. Ettől függetlenül Stewart helyet bérelt magának a Guinness-rekordok Könyvében mint minden idők legnagyobb élőzenekaros koncertje, végül három és fél millió fővel.

Ami csak hab a tortán egy ilyen esemény után, hogy a legnagyobb ingyenes koncert képzeletbeli trófeáját is bezsebelte. Rod Stewartnak nagyon bejött 1994, hiszen a rekorddal végződő koncert mellett bekerült a Rock n' Roll Hírességek Csarnokába is.

1. Jean-Michel Jarre (1997)

A new age zene legkreatívabb alakja kapta a listánk első helyét, a maga „visszafogott”, több mint három és fél milliós nézőszámával. A francia zeneszerző pályafutása során többek között olyan helyeken zenélhetett, mint az Eiffel-torony vagy a gízai piramisok, mégis valószínűleg az 1997-es moszkvai koncertje maradt a legemlékezetesebb. Az Oxygen-turné egyik állomásaként az orosz főváros akkori polgármestere, Jurij Mihajlovics Luzskov kérte fel Jarre-t, hogy Moszkva 850. születésnapja alkalmából adjon koncertet a városban.

A koncert a vártnál kicsit nagyobbra sikeredett.

A lenyűgöző show nemcsak érdeklődésben, hanem látványban is felülmúlta az elvárásokat, nem véletlenül lett a zeneipar egyik ikonikus eseménye. A zeneszerző koncertje is bekerült a Guinness-rekordok Könyvébe mint a legtöbb nézőt vonzó szabadtéri rendezvény, ezzel megdöntve korábbi rekordjait (1986 – Houston, 1990 – Párizs) is.

Az esemény további érdekessége, hogy plusz show-elemként még négy sugárhajtású gépet is bevetettek, illetve korábban sosem látott, lézerrel vezérelhető szintetizátorral egészítették ki az élményt. Az biztos, hogy aki ott volt, sosem felejti el azt az estét.

(Borítókép: A Rolling Stones 2006-os koncertjének reggele Rio De Janeiróban. Fotó: Brian Rasic/Getty)